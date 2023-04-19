河套方艙醫院4傷車禍　外判女保安仍危殆　政府指正跟進調查

落馬洲河套區方艙醫院昨日（18日）的嚴重車禍中，一輛載有4名保安員的高爾夫球車，轉彎時輾過碎石撞欄，其中一名65歲姓黃女乘客被拋出車外，頭部着地重傷昏迷，接受手術後，目前情況仍然危殆，其餘3人亦告受傷送院治理。

政府發言人今日（19日）回覆查詢指，就昨日涉及承辦商員工的意外，政府調查及跟進工作仍在進行，又指傷者正在醫院接受治理，對傷者致以慰問。



發言人又指政府就新冠疫情已取消隔離並全面復常，落馬洲河套區內的方艙設施現時正處於備用狀態，服務承辦商為設施提供基本清潔和保安服務。

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據了解，涉事高爾夫球車主要用作接載職員往返工作區及休息區，或是運送簡單物資，事發昨早11時許，各人正值工作時間，一輛載有4名保安員的高爾夫球車轉彎期間疑輾過碎石，導致失事撞欄，車上所有人受傷。

65歲姓黃女乘客被拋出車外，頭部着地，重傷昏迷，衣服也染有鮮血，被送往威爾斯醫院救治，目前情況危殆，65歲姓余男司機頭部受傷，兩名同為52歲、分別姓楊及姓彭的女乘客，亦分別手部、頭部及背部受傷，3人清醒分別被送往威爾斯醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。

男司機前額受傷送院。

翻查資料，河套區方艙醫院由中央援建，去年尾正式移交特區政府後從未使用過。今年2月，特首李家超被問到會否清拆河套區方艙醫院時表示，會考慮作短期用途，例如青年旅舍、交流活動或其他短期用途。