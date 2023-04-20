西九龍廢物轉運站49歲男工被機器壓爛右手　半昏迷送院

昂船道1號西九龍廢物轉運站一名49歲男工人，今日（20日）上午8時40分被切割機器壓斷右手，半昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理。翻查資料，西九龍廢物轉運站位於西九龍快速公路及昂船洲之間的西九龍填海區，屬於環保署設施。



現場為發泡膠回收工場，事主伸手進入一部打爛發泡膠的機器，清理裡面發泡膠碎塊時。工友突然開機，操作中的機器登時壓斷事主右手掌至前臂位置。手臂被輾碎，仍然留在轉運站。警方正調查事故原因。

王姓工友透露事主為工場負責人之一，目睹事主被壓得碎爛的手臂仍然猶有餘悸。事發時事主正清理垃圾，一名女工人「未睇到（事主手部離開機器）就開機，（事主）隻手清垃圾，屈嗰啲紙，咪扯入去囉。」他形容事主手臂「搞爛晒呀，成個手臂冇呀。」據他了解，事主已婚並育有兩名兒子，兒子均已20多歲，分別居於香港與內地。

相信不慎開機輾斷同事手的女工表示：「佢（事主）清潔，我哋做咗一個程序，無貨（發泡膠）嘅，跟住佢咪清潔囉，清完潔一個（人）出嚟一個（人）未出嚟，咁佢（開機工人）唔知嘛，咪開機囉。」

另一名男工人受訪時稱，當時在外面清潔，沒有目擊事發經過，但見到有人將傷者拉出來放在板櫈上，於是他立即報警。記者問到傷者有否呼救時，他指：「他（傷者）昏過去，未叫，人已經昏過去啦，不醒人事啦。」直到救護車到場，傷者回復清醒才開始叫痛。男工人形容傷者的手部已經「碎掉啦，稀爛啦」。