假冒電訊商短訊呃資料後購物變賣　警拘3人檢Tesla、名牌袋等證物

警方搗破一個詐騙集團，涉嫌假冒電訊商發「積分到期」釣魚短訊，偷取信用卡資料後到名店購買名牌或值錢物品變賣，警方檢獲總值達150萬元的證物，包括Tesla及Benz私家車，另有多件名牌物品，包括3個Hermes手袋，其中一個價值逾20萬元，是案中單價最高的一件貨品。

警方行動中拘捕2男1女，涉及最少5宗騙案，現正被扣查。據了解，除已揭發的5宗案件外，部分被盜用的為外國信用卡，警方估計有事主在外地受騙，警方相信行動已瓦解該個活躍於本地的詐騙集團。



警方檢獲一個米色Hermes手袋，價值逾20萬元，是就案件檢獲證物當中單價最貴的一件物品。（蔡正邦攝）

邊界警區重案組高級督察黃潤彤表示，警方今年4月上旬接獲市民報案，表示收到冒認電訊商的短訊，內容稱事主在電訊商的會員積分將到期，要求事主輸入信用卡資料到假網站，以延長積分使用期。相關假網站會要求事主先輸入電話，收取另一個確認短訊後再進入網站進一步提供信用卡資料。由於網站像真度極高，事主不虞有詐輸入信用卡資料，惟同日接銀行通知指信用卡被人在網上盜用，於是報警。

警方調查後鎖定犯罪集團的骨幹成員，一連兩日突擊搜查香港各處，在上環及錦田拘兩男一女疑犯，年齡28至35歲，分別報稱司機、美容師及地產代理，相信其中兩人為「車手」，另一人則負責與主腦溝通。調查顯示該詐騙集團分工仔細，主腦先從不同渠道偷取事主的信用卡資料，發放予「車手」到名店買名牌、值錢及易變賣的物品，取貨後交予同黨，同黨隨即變賣，將犯罪得益交予主腦再分發予下線。黃潤彤稱，涉案者會用社交平台隱藏身份，增加警方調查難度。

警方檢獲的證物當中，一個個高約60厘米的Hermes馬飼料桶市值約1萬多元。（蔡正邦攝）

已揭發的5宗案件當中，事主損失合共約20多萬元，而警方檢獲的證物則總值達150萬元。據悉，由於以3名被捕人的職業、收入，都難以負擔購買上述物品，故警方相信檢獲的物品均為犯罪得益。

警方檢獲的其中兩個Hermes手袋各值逾10萬元。（蔡正邦攝）

證物當中一部Tesla私家車在去年11月新登記，另一部Benz私家車則有約10年車齡、價值約10萬元；另有多件LV、Chanel、Hermes等名牌的產品，當中一個Hermes米色手袋價值逾20萬元，是今次案中單價最貴的一件物品，另外兩個手袋亦各值逾10萬元。還有一個高約60厘米、市值約1萬多元的Hermes馬飼料桶，以及一盒Hermes床單。警方正調查相關物品是否與其他案件或未報案的事主有關，不排除稍後向法庭申請充公。

警方指出，任何人如干犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪最高可判囚10年，呼籲市民切勿以身試法。市民如接獲不明短訊應保持冷靜，向相關公司查核，亦可致電警方防騙易18222熱線，或使用警方的「防騙視伏器」程式檢視相關電話號碼或網站是否可疑。