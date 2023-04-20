高層證券從業員收假「富途牛牛」短訊　裝App投資內地股失$270萬

投資騙案未有遏止迹象，多名市民誤墮陷阱，證券從業員同樣中招。一名資深高層證券從業員本年2月收到假冒本地持牌金融投資交易平台「富途牛牛」發出的短訊，獲邀投資內地股票，以及下載名為「A-stock connect」（A股通）的虛假投資流動應用程式，受害人信以為真，先後向10個本地個人銀行賬戶匯入共270萬元，大約2個月後發現受騙報案。

警方正追查騙徒和款項下落，並指出自今年起至上月19日，共有65宗與參與內地股票交易平台投資有關騙案，例如「A股通」，涉款近6,000萬元，提醒市民小心投資騙案。



騙徒假冒本地持牌金融投資交易平台發出的短訊，游說受害人下載名為「A-stock connect」（A股通）的虛假投資流動應用程式。（資料圖片）

案中41歲受害人報稱為資深高層證券從業員，本年2月15日收到假冒本地持牌金融投資交易平台發出的短訊，獲對方邀請投資內地股票，騙徒隨後以即時通訊軟件遊說受害人投資內地股票，並向受害人發送網址超連結，下載名為「A-stock connect」（A股通）的虛假投資流動應用程式進行投資，受害人誤以為該程式為真實投資平台，因此根據騙徒指示，先後向10個本地個人銀行賬戶匯入共270萬元以作「投資」。

去到上月中，受害人向該投資平台取回投資款項，最終被拒，甚至遭到封鎖，懷疑自己受騙，於是昨日（19日）報警求助，案件交由九龍城警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。

案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

警方指出，連日收到多名市民舉報，指有騙徒假冒本地持牌金融投資交易平台的股票經紀，邀請受害人加入即時通訊軟件群組，聲稱有內地股票內幕消息，慫恿受害人投資內地股票。受害人答應參加該投資計劃後，騙徒繼而向受害人發送超連結，要求受害人點擊該連結，以下載虛假的投資流動應用程式。

受害人在平台開設投資戶口後，騙徒會指示他們匯款至假投資平台指定的本地個人銀行賬戶，聲稱用以充值相關投資戶口。於開戶初期，為取得受害人信任，騙徒會於受害人網上投資戶口製造虛假交易記錄及回報，令受害人的戶口資產看似有所增長，但實際上假投資平台上顯示的資產值只是無意義的數字。當事主被禁止從假投資平台取回投資款項時，事主才洞悉騙局。相關金融投資交易平台已嚴正澄清被冒充。警方正跟進及調查事件。

「A股通」、「陸股通」騙案 今年至今騙近$6千萬

根據警方數字，今年1月及2月有499宗與投資相關騙案，涉及金額約港幣3,060萬元，另外，自今年起至上月19日，共有65宗與參與內地股票交易平台投資有關騙案，例如「A股通」、「陸股通」，涉及約5,946萬元。

警方呼籲，如果市民收到自稱是投資公司或銀行職員的訊息，應主動聯絡相關公司核實其真偽，切勿點擊該廣告或訊息所附連結，切勿前往可疑網站或下載可疑手機應用程式，或於可疑的網站及手機應用程式輸入銀行戶口資料、信用卡資料或電子錢包數碼鎖匙，而且虛假投資網站一般有錯別字、無效連結或語法不通等問題，市民應多加留意。

「假投資公司」透過個人銀行賬戶或電子錢包收取投資資金，可能是騙局，市民可用手機應用程式「防騙視伏App」或網頁版「防騙視伏器」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款賬號、電話、網址等即時評估風險。