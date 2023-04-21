3歲女下體流血　家長控訴疑受虐　校方：未發現職員有可疑行為

網上流傳有媽媽於家長群組控訴，稱其3歲女兒放學後下體受傷流血，又指女兒曾表示害怕上學，及聲稱曾被老師打，已就事件報警。涉事香港基督教服務處大坑東幼兒學校表示高度關注事件，於翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，現積極與家長、警方及各部門保持密切聯絡。

警方西九龍總區重案組正跟進案件，列作「求警協助」。消息指警方經初步調查後，未見有其他人曾觸碰女童，初步相信事件無刑事成分，懷疑女童近日「戒尿片」或痕癢，不排除是她自己抓傷所致，將進一步調查事件。



香港基督教服務處大坑東幼兒學校表示高度關注事件，又指翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為。（梁偉權攝）

近日有媽媽在家長群組上表示，發現其就讀N班的3歲女兒放學後下體受傷，包括出現界痕及滲血情況。該媽媽稱已就事件報警及通知社工，並帶女兒到醫院就醫，惟醫生亦暫無法確定受傷原因，但已檢取尿液及組織樣本作化驗。該媽媽又指，女童於事後表示自己害怕上學及害怕老師，又稱「話老師打距（佢）」，希望分享事件讓家長關注子女不肯上學的情況，「驚返學小朋友一定有d（啲）野，我好內疚無信距（佢）」。

校方：未發現教職人員有任何可疑行為

《香港01》就事件向涉事香港基督教服務處大坑東幼兒學校查詢，校方指於4月19日傍晚接獲家長通知其女兒受傷。警方於約45分鐘內聯絡學校作實地調查，校方全面配合。當晚校方即時啟動機制，調查有關學生的受傷原因，翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，並已即時聯絡警方及家長，包括積極聯絡家長邀請到校翻看當日的閉路電視。校方指現積極與社會福利署、教育局及警方保持密切聯絡，又指事發至今每日均與有關家長保持溝通，表達慰問及關心，並了解其需要希望提供支援。

消息：警初步調查未見他人曾觸碰女童 不排除自己抓傷

警方表示，前日（19日）下午5時許接獲一名女子報案，指發現其3歲女兒下身受傷，懷疑她在深水埗一學校被職員不恰當對待，報案人同日自行陪同女兒前往明愛醫院接受治理。人員經初步調查，案件列作「求警協助」，交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。警方已就事件與相關機構聯絡。

據悉，女童下體的外陰有抓損的傷痕，內陰亦輕微流血。消息指，警方翻查閉路電視及經初步調查後，未見有其他人曾觸碰女童，初步相信事件無刑事成分，懷疑女童近日「戒尿片」或痕癢，不排除是她自己抓傷所致，將進一步調查事件。

教育局發言人指，知悉事件後已即時聯絡辦學團體和學校了解事件，並按既定機制跟進，包括要求校方嚴肅處理及向教育局提交報告，局方會繼續密切跟進事件，確保學校運作符合要求和保障學生的福祉。由於警方已就事件展開調查，教育局不便評論。