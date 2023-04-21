警務處與金管局合辦打擊詐騙分享會　加強合作防騙

香港警務處與金管局今日（21日）合辦「打擊詐騙分享會」，警務處處長蕭澤頤與刑事部人員、金管局副總裁阮國恒及28間銀行的高層人員等到場參與，探討銀行業界如何能進一步預防及打擊騙案並加強與警方合作。



警方與金管局及銀行業界就即時通報贓款去向、從銀行交易識別潛在騙案受害者、加速警方在刑事調查中向銀行取得資料、向市民發出與可疑戶口存款有關的電子警示訊息，以及強化銀行之間的情報交流等具體措施進行討論。金管局的代表亦分享了銀行業界在防止騙案的具體工作。

蕭澤頤表示，不斷上升的騙案趨勢不只是影響所有市民的民生議題，罪犯亦透過香港金融體系接收及處理犯罪得益，從而對香港金融體系的穩健性構成威脅。蕭指出打擊騙案是所有持份者的社會責任，執法機構必須與所有相關持份者充分合作，才能應對不斷增長的騙案對社會所帶來的威脅，以及保障市民大眾免受財產損失。

金管局表示會繼續與警務處、銀行及所有持份者緊密合作，使共同應對詐騙活動的工作能因應相關風險的迅速變化，與時俱進。此外，金管局最近已展開傀儡戶口網絡分析的反洗錢監管科技試驗，測試來自多間銀行的數據以及科技應用，以助進一步管理系統性層面的傀儡戶口網絡風險。