長洲太平清醮｜跨部門舉行事故演習　當日將增醫院急症室人手

長洲今年復辦太平清醮活動，包括搶包山活動及飄色表演。長洲醫院今日（21日）下午聯同醫管局總辦事處重大事故控制中心、消防處、警務處、政府飛行服務隊、醫療輔助隊及民政事務總署等各政府部門，動員超過50人，模擬長洲發生大型事故進行演習，東區醫院亦派出「緊急醫療小組」到長洲現場支援。長洲醫院表示，將在太平清醮活動當日會增加醫院及急症室醫護人手。



（醫院管理局提供）

是次演習模擬長洲發生大型事故，涉及大量傷者，東區醫院急症室亦派出「緊急醫療小組」到長洲現場支援。傷者會在現場接受初步治理及分流後，分別送往長洲醫院和東區醫院的急症室。演習以院方的災難應變計劃為藍本，著重加強各單位在大型事故中互相配合和溝通，並讓醫院員工熟習既定的應變流程和運作。

演習歷時約兩小時，期間醫院服務維持正常，院方感謝所有相關政府部門及醫院義工超過50人參與今次演習。醫院會總結今次演習的經驗，聯同有關單位檢視現行應變機制，完善相關應變計劃。

長洲醫院表示，將在太平清醮活動當日會增加醫院及急症室醫護人手，以應付各類突發事件。醫院管理局亦會在需要時採取緊急應變措施，提供統籌和適切的支援。