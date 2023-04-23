警辦八鄉少訊同樂日逾2600人參加　蕭澤頤對推動融洽家庭表示高興

警務處公共關係部於昨今一連兩日（22日及23日），在八鄉少年警訊永久活動中心舉辦「八鄉少訊中心同樂日」，讓市民增加對八鄉少訊中心及警隊防罪滅罪工作的認識，超過2,600名市民參加。處長蕭澤頤及助理處長（公共關係）陳東今日亦到場參與同樂日，更組成隊伍與其中一個家庭比拼新興運動「飛盤攻門」，與民同樂。蕭澤頤歡迎參加者對同樂日的支持，又感謝工作人員的辛勞，令大眾加深對警隊的認識，並對今次活動能推動融洽和諧的家庭關係表示高興。



同樂日有過百名來自不同單位的警務人員和警察義工分別主持各式各樣的攤位和活動，包括展示警隊專業和多元化工作的警察車輛和裝備；以及宣傳防罪防騙信息的小遊戲等。參加者亦有機會親身體驗中心內多項歷奇活動設施，包括高空飛索、繩網陣、緣繩下降、八鄉障礙賽，以及參與雷射槍射擊體驗、吹氣彈床、騎馬樂及各類型新興運動。同樂日亦設有多項表演及示範環節，包括反恐特勤隊的演習示範及警犬表演。參加者亦能與特警和警犬合照。

位於元朗的八鄉少訊中心前身為八鄉消防訓練學校，於2017年年中完成翻新工程後，同年8月10日開幕並正式投入服務。中心有各種戶外及室內的訓練設施，並提供過百個培訓宿位。中心為少年警訊會員提供紀律、體能和團隊訓練，亦為耆樂警訊會員、學校及其他青少年機構提供訓練課程。中心於2020年3月時改作 2019 冠狀病毒病臨時檢疫中心，為抗疫出一分力，自去年6月起已恢復訓練用途。