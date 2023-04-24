殘局黨洗衣街公廁外擺象棋檔　八旬翁捉棋被搶勞力士

今（24日）午近12時，警方接獲一名老翁報案，指在花園街豉油街交界下棋期間，遭人搶走手錶。竊匪得手後逃去。事主沒有受傷。警方初步調查，83歲姓李事主被一名年約60歲男子，搶去一隻舊款勞力士手錶，案件列搶劫，交由旺角警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。



據了解，李翁今早行經洗衣街近豉油街時，見到一名男子在公廁外擺攤捉象棋殘局，另有兩名男子駐足觀戰。他捉棋期間突然被「對手」抓住並搶走手錶，事主向巡經上址的警察舉報。西九龍衝鋒隊人員為事主檢查傷勢，並沒有受傷。

賊人往亞皆老街方向逃走，警察於上址一帶進行調查但無發現。警方正追緝該名搶錶的年約60歲男子，並正調查兩名觀戰男子是否與案有關。

象棋「殘局黨」早年肆虐香港，2017年兩名持雙程證男子在大圍積福街公園擺設棋局，其中一人作媒，誘騙一名76歲老翁入局，聲稱買2000賠3000。幾盤棋局下，老翁共被騙去約2,000港元。

而早在2013年，一名內地騙徒在旺角街頭擺下象棋殘局，同黨充當「塘邊鶴」游說途人加入棋局，棋局未完之下「落疊」的青年被指已輸，被人奪去$4000元。