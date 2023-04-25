翠林邨業主大會爆冒簽授權書醜聞　重案組拘30歲男涉偽造文件

將軍澳翠林邨1.7億元大維修爭議自去年8月持續至今，引發連串風波，更爆出假授權事件，直至本周日（23日）業主大會以大比數罷免顧問公司，並會就大維修的「工程顧問」重新招標，終見曙光。而本周一（24日）警方亦就假授權事件展開拘捕行動，重案組人員中午拘捕一名30歲男子，涉嫌「偽造文件」。據悉，被捕男子並非屋邨居民。



翠林邨

事件源於去年8月21日的業主大會，因為法團未有採用市建局「招標妥」服務，故大維修回標最低價達1.7億，即每户要支付逾3萬元，引起居民不滿，最終法團主席以場地時間不足為由宣佈流會，並將「延會」及5%居民遞交的聯署、要求召開特別業主大會表決是否以「招標妥」服務合併，並訂於11月2日在偏遠的西貢市中心開會。

在11月2日，天文台懸掛八號風球，法團仍堅持如常在西貢舉行特別業主大會，期間仍然有多名居民親身到場，並揭發被假冒授權一事，更出現「先人授權」的亂局。關注大維修爭議團體「翠林邨是我家」（下稱「翠家」）曾表示，就假授權一事收到逾500宗求助，並會就事件報警及向民政處請願。警方當日回覆傳媒時表示，自11月2日接獲相關報案，暫列「求警協助」，由將軍澳警區重案組跟進。

至去年12月，在房委會代表投票支持下，通過使用市建局「招標妥」。本周日（4月23日），會議上再通過重新招聘顧問公司、參加「招標妥」服務及參加樓宇更新大行動，而「翠家」義工當日亦向媒體指，沒收到任何無故取消授權或「假授權」情況。大維修風波至此暫告一段落。

同時，警方的調查工作亦有進展。警方表示，接獲多個業主報案，指懷疑被人假冒身份簽署出席大會的授權書。將軍澳警區重案組人員根據線報及經深入調查後，於本周一（4月24日），中午在西貢區拘捕一名30歲姓莊本地男子，涉嫌「偽造文件」。案件交由將軍澳警區重案組第二隊跟進。被捕人士現正被扣留調查。