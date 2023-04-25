9派對房卡拉OK載3000侵權歌　包括林家謙《一人之境》　海關拘3人

本港近年出現優質廣東歌，同時引來派對房間以提供卡啦OK服務作為招徠，供給顧客多首70年代至近期的侵權歌曲「唱K」，海關今日（25日）動員大約100人，在全港多處地方巡查9間派對房間，搜出9套載有懷疑侵權歌曲的卡拉OK機和一批影音器材，市值20萬元，發現每部卡拉OK機平均載有超過3000首懷疑侵權歌曲，包括香港唱作男歌手林家謙一手包辦曲詞編監的大熱歌《一人之境》，海關同時拘捕3名男子。



每部卡拉OK機載有多首懷疑侵權歌曲，包括香港唱作男歌手林家謙一手包辦曲詞編監的大熱歌《一人之境》。（林振華攝）

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海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任吳家俊交代案情指，「五一黃金周」將至，海關留意到有派對房間向顧客提供侵權歌曲卡拉OK服務，經情報收集和得到版權持有人的協助後鎖定目標，動員大約100人，今日（25日）展開代號「喜鵲」行動，在觀塘、旺角、葵涌和荃灣搜查9間派對房間，發現他們管有和提供侵權卡拉OK歌曲給顧客使用，檢獲9套載有懷疑侵權歌曲的卡拉OK機和一批影音器材，市值20萬元，每部機平均載有超過3000首懷疑侵權卡拉OK歌曲，由70年代至近期歌曲都有，海關以涉嫌觸犯《版權條例》拘捕3名負責人，年齡介乎34至50歲，他們正被扣查中，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

海關拘捕涉案派對房間負責人。（林振華攝）

吳家俊又說，涉案派對房間利用社交平台宣傳和推廣業務，收取費用提供娛樂設施，包括卡拉OK機，當市民查詢時，負責人只會提供所屬區域，直至收取全數款項才會提供確實地址，現時不會有職員在場提供協助，派對房間反而以自助形式經營，向顧客提供娛樂場所大門密碼，讓顧客自行進入，如需協助，雙方透過即時社交軟件聯絡，相信為逃避海關執法。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任吳家俊交代案情。（林振華攝）

海關表示，五一黃金周將至，海關會在假期前及期間繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類侵權活動，保障版權擁有人權益。根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

《2022年版權（修訂）條例》將於下月一日生效，當中新增的「傳播權利」與及相關的刑事罪行，有助確保以任何電子傳送模式﹙包括「串流」﹚向公眾傳播的版權作品都得到保護。任何人未經授權向公眾傳播版權作品，有機會觸犯《修訂條例》，海關提醒營商人士必須遵守《版權條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權持有人查詢相關事宜，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。