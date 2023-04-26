米芝蓮一星中菜廳疊囍居突傳結業　今日缺席頒獎禮　員工登門追薪

【疊囍居／米芝蓮／一星】獲知名美食指南「米芝蓮」一星殊榮的灣仔中菜廳疊囍居突傳結業。「米芝蓮」今日（26日）公布第15屆《香港澳門米芝蓮指南 2023》上榜食肆名單，其中D.H.K疊囍居獲米芝蓮一星殊榮，惟未有派人領獎，有員工向《香港01》表示，酒家已過去已屢次拖薪，總經理昨晚（25日）更突然宣布餐廳結業。



酒家樓面經理吳先生表示，自他去年7月入職起，酒家已不時拖欠薪金近一至兩個月，至昨日（25日）晚上總經理突然於員工群組表示酒家決定結業，未有交代支薪安排。今日（26日）該店未有營業，招牌拆下置於地上，多名員工到場了解及追討欠薪，惟負責人並沒有現身交代，只有數名公司人員在場，亦沒有回應員工問題。



吳先生指，事件最少影響10多名樓面及廚房員工，又指總經理曾要求他交出店舖鎖匙，惟他不滿表示：「你無現身說法，交咩鎖匙」。吳先生又透露，公司過去連強積金亦沒有供款，有員工早前已曾向勞工處投訴。

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知名美食指南「米芝蓮」今日（26日）公布第15屆《香港澳門米芝蓮指南 2023》上榜食肆名單，灣仔粵菜餐廳D.H.K疊囍居奪得米芝蓮一星殊榮，惟餐廳未有派人領獎。（盧翊銘攝）

目前疊囍居的網頁及Facebook專頁已未能進入。據以往疊囍居網頁介紹表示，餐廳以雙星名廚及六星級酒店服務自詡，精心炮製傳統正宗高級懷舊粵菜。

米芝蓮大會職員回覆查詢表示，有邀請疊囍居負責人到場領獎，但對方未派員來。