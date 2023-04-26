警破兩宗假兒子電騙案　長者無上當報警　2男被捕

警方今日（26日）接獲一名92歲姓謝女子報案，指早前接獲騙徒來電，對方冒認為其兒子，因涉及刑事案件被捕，要求報案人繳交10萬元保釋金。騙徒其後相約報案人在元朗山下村附近一小巴站交收款項，惟報案人聯絡其家人及經求證後懷疑受騙，於是報案。



元朗警區刑事調查隊人員及軍裝人員接報到場，拘捕一名21歲本地男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」，該男子現正被扣留調查。報案人沒有金錢損失，案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進。



將軍澳一名23歲姓蔡男子涉及3宗電騙案件，受害人被騙去總共14.5萬元。（警方提供）

另外，警方昨日（25日）接獲一名69歲本地男子報案，指早前接獲自稱為其兒子的男子來電，聲稱自己被捕，要求報案人交付5萬元保釋金。事主其後聯絡兒子求證，懷疑受騙遂報警求助。

將軍澳警區特遣隊人員當日上午，於事主交收期間在健明邨拘捕一名23歲姓蔡本地男子，其間該名男子拒絕合作及嘗試逃走，他涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」及「阻礙警務人員執行職務」被捕。案件中，報案人沒有金錢損失。

案件交由將軍澳警區區科技罪案隊人員跟進，調查相信該名被捕男子亦涉嫌與4月20日及21日在上水及旺角發生的另外兩宗同類型案件有關，兩名受害人被騙去總共14.5萬元。該名被捕男子現正被扣留調查。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。