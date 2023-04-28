五一黃金周將至　海關高調巡查購物熱點　打擊不良營商手法

「五一黃金周」將至，海關由今日（28日）起至5月5日，展開代號「愉快」的巡查行動，巡查全港多個熱門旅遊購物點，提醒零售商戶要遵守《商品說明條例》的規定。海關人員亦會派發單張及提醒旅客精明消費。海關指，今年首季共接獲84宗旅客投訴，佔整體投訴數字約6%，但中草藥及健康產品的投訴，有明顯上升趨勢。



海關商品說明調查科總貿易管制主任何慧儀（左）及海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠（右）。（蔡正邦攝）

香港海關商品說明調查科總貿易管制主任何慧儀，海關於五一黃金周期間會展開代號「愉快」的巡查行動，由今日起至5月5日，為期8日。人員會巡查全港多個熱門旅遊購物點，以及位於油尖旺、紅磡、土瓜灣及銅鑼灣等旅遊購物區的參茸海味店、藥妝店及珠寶首飾店，提醒零售商戶遵守《商品說明條例》的規定。海關人員亦會在上述地點及邊境管制站，包括羅湖、落馬洲支線、深圳灣，香園圍及港珠澳大橋派發宣傳單張，提醒旅客精明消費。

海關會致力打擊就貨品或服務作出虛假商品說明、誤導性遺漏、作出具威嚇性的營商行為及不良營商手法，以保障消費權益及維護香港購物天堂的美譽。

海關提醒零售商戶要遵守《商品說明條例》的規定，以明確、容易理解、清晰、正確的手法，適時提供商品資料。旅客在消費前應貨比三家、清楚貨品的價格及規格，光顧信譽良好的商戶，購物後要保留單據，以免墮入消費陷阱。

何慧儀指，海關於今年首季共接獲84宗旅客投訴，佔整體投訴數字約6%，但留意到中草藥及健康產品的投訴有明顯上升趨勢；海關指一些不良商戶趁消費者對中草藥及健康產品的需求增加，就用不良營商手法銷售產品，令消費者蒙受損失。海關會加強教育，以保障訪港消費者的消費者權益。

通關至今 海關破獲3宗不良藥店誤導消費者的案件

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠指，年初通關至今，海關共破獲3宗不良藥店誤導消費者的案件，並成功拘捕5人（28至58歲），涉及3間位於佐敦及尖沙咀的店舖，其中2宗由內地旅客投訴，1宗是海關人員主動「放蛇」破獲，涉款5000至1.6萬元不等。

劉志忠續指，不良商戶使用的手法通常是在銷售中藥材或參茸海味時，故意迴避問題或以含糊不清的方式表達計價單位，貨物價錢牌上有關計價單位的字眼也印得特別細，又或用反光油墨去印製，令人難以察覺。店員會利用中港兩地就重量計價的不同混淆視聽，當旅客查詢計價單位或總價時，店員支吾以對，例如旅客問「一斤幾錢」，店員竟答「一斤両」，拒絕提及總價。店員又會在未得旅客同意下，將貨物轉交另一店員切碎磨粉，做成既定事實，逼使旅客付款購買，手法與疫情前涉及的「斤両錢騙案」相同。

成立快速行動隊處理旅客投訴

劉志忠表示，海關會繼續嚴厲執法及派員「放蛇」，並已成立快速行動隊，處理旅客投訴，一收到投訴就會聯絡旅客及快速搜集證據，如發現商戶違法，會果斷執法。海關人員亦會到購物熱點高調巡查，以及派出流動宣傳車派發傳單。