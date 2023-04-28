土瓜灣內地團旅客捱旅遊巴撞　保險業﹕無買旅遊保　仍有一種保障

土瓜灣新碼頭街發生內地團旅客遭旅遊巴撞傷事故，身體多處受傷，被送往伊利沙伯醫院救治，目前情況危殆。根據醫院管理局資料，非符合資格人士接受公立醫院服務時，急症室每次診症收費1,230元，入住普通科醫院每天5,100元，深切治療病房更需24,400元，費用相當昂貴。有保險業界人士解釋，如果旅行社或旅客本身有購買旅遊相關保險，保險公司會就保單內容作相應補償。不過，即使今次事件中的事主沒有旅遊保險，他仍會得到涉事旅遊巴的第三者保險保障，法例規定三保保額為1億元，雖然旅客有機會需要先自行墊付醫療費用，但保險公司會作賠償。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，雖然本港並無強制性要求旅客購買旅遊保險，但旅行社一般會為團客購買旅遊保險，團體保險或平安保險，但需要視乎旅行社本身為旅客購買何類保險及保額有多大。而旅客本身亦可以以個人身份購買旅遊保險。

他續指，由於今次涉及交通事故，本港汽車強制購買三保，涉及第三者人命傷亡的保額高達1億元，即使旅客沒有旅遊保，亦不用過於擔心，「如果佢冇任何（旅遊）保障，個份車保都可以保障得到，即係旅遊巴士嘅第三者保險，個間保險公司會幫佢承擔人命傷亡責任」，雖然旅客在港的醫療費用可能要先自行墊付，但可以向保險公司實報實銷。