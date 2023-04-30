獨家影片｜光頭漢爬梯翻圍欄企圖捕捉　鱷魚生猛狂奔一秒潛入水

八鄉錦上路蓮花地驚現一條一米長的鱷魚，警方召喚一名光頭男子到場了解。《香港01》直擊該名雙手戴勞工手套、穿水鞋的男子，乘機爬梯越過圍欄，潛入被封鎖的鱷魚所在範圍，企圖徒手捉鱷魚。惟鱷魚已被驚動，在男工跑動之際，牠不消一秒潛入小溪中。工人悻悻然離開。



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事發於今日中午12時許，蓮花地秀麗苑一名居民報案，稱家門外有一條長約一米的鱷魚。警員接報到場，確認有一條鱷魚，將圍封範圍擴大，並通知漁護署到場。現場所見，鱷魚身處的位置，為一處住宅外的地方，有圍欄圍封，圍欄底部有一個鋼筋搭成的「閘」，相信是防止鱷魚逃走之用。鱷魚在內沒有大動靜，但頭部及四肢曾郁動。

及後，該名光頭男子奉警方召喚前來，爬梯翻圍欄進入場內，走近鱷魚疑企圖捕捉，惟鱷魚受驚狂奔逃進水中。

蓮花地村長郭永昌表示，他現時不在村內，故不清楚詳情，但據悉一名外來人士很久之前便租用蓮花地一幅村地，飼養各種動物，不過村民並不知道有養鱷魚，估計鱷魚是走失。