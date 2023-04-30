八鄉鱷魚．多圖｜鱷魚被抓獲　兇狠張口狂掙扎　職員﹕你都幾惡

八鄉錦上路蓮花地民居外今日（30日）中午驚現一條一米長的鱷魚，警方及漁護署到場跟進，一度將圍封範圍擴大。至下午5時許，10多名部門人員走近鱷魚藏身的淺水區旁，鎖定鱷魚的位置。兩名軍裝警員手持長盾牌戒備，其中一人與鱷魚對峙；而漁護署人員分別手持抓捕網、捕捉索及兩卷膠紙。

下午5時半左右，人員在短短10秒內成功以捕索將牠捕捉，於水中扯起。其間鱷魚曾張開口，顯得凶神惡煞及十分生猛，在淺水區內不斷扭動、翻身掙扎，水花四濺。約6至7名人員一同以工具將鱷魚按地制服，警員更要以全身氣力用長盾將牠壓住。在場不少人士亦不禁大叫﹕「好大條喎！」、「你都幾惡！」其間鱷魚連接發出「咕」的低吼聲，人員其後合力以膠紙綑綁其嘴部，並用毛巾包裹及抬走，最終耗時約10分鐘才將鱷魚放入籠內帶走。



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八鄉分區指揮官亦有到場了解，他指曾於40年前在橫洲捉鱷魚。由於今次現場多爛泥及樹叢，加上鱷魚匿身在水中，擔心牠會四處竄逃，人員經評估後認為環境許可，於是合力將牠捉捕。警方初步在四處搜索，暫沒有發現其他鱷魚。警方暫未聯絡到負責鱷魚的場主了解事件。