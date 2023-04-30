有片｜順利邨父持雙刀挾女　警破門入屋救人　女童嚇哭緊抱母親

秀茂坪順利邨一個單位，今日（30日）中午發生父親持刀挾持女兒案件，警員破門入屋救出女童，並以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器拘捕女童的49歲父親。女童受驚送聯合醫院檢查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。



多名警員手持盾牌在單位門外戒備。（網上片段截圖）

片段相信由涉事單位同層住客拍攝，並上載至社交平台，一開始時已見到多名軍裝及便衣警員手持膠盾牌在單位門外戒備，並有警員用工具撬門，其間一名警員更不慎跌倒。警員隨即向屋內大叫「你開門啦！你開門先啦！你睇住整到個女呀！」

警員以工具撬開單位大門。（片段截圖）

之後另一軍裝警員大叫警告「門後的人行開，𠵱家爆門！」他隨即以工具撞開單位的大門，屋內傳出尖叫聲。多名警員立即持盾牌衝入屋內，屋內傳出女童哭喊聲，警員則大叫「你唔好搞佢呀！自己個女嚟㗎！放低把刀！」一名懷疑是女戶主的女子，則一臉焦急站在升降機大堂等候，有女保安員從旁安慰。

警員入屋約30秒後，屋內傳出「個女安全」的叫聲，一名年紀看似正就讀小學的女童，隨即穿着睡衣及拖鞋自行跑出屋外，衝向升降機大堂擁着相信是其母親的女子放聲大哭。再過近30秒後，警員捉着涉案男子的雙手，將他拖出屋外，多名警員上前將他制服。片段至此結束。

警方今日中午近12時接報，於順利邨一個單位，一名父親突情緒激動，以言語不斷恐嚇兒子，兒子於是報警。警員趕至發現涉案父親持刀，破門入屋後發現父親手持兩把利刀，其幼女在他身邊，警員經口頭警告後，制服該名父親及將他拘捕，其女兒則受驚送院檢查。《香港01》記者現場所見，涉事單位屋內有人，大門則暫時以鐵鏈充當門鎖鎖上。有附近街坊表示，平日不覺涉事一家人有嘈吵或爭執，男子平時亦愛錫女兒，惟不知道今天他因何事發如此大脾氣。