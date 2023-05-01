八鄉鱷魚｜鱷魚被送往海洋公園接受檢查　品種屬暹羅鱷　身長2米

八鄉錦上路蓮花地民居外今日（30日）中午，驚現一條2米長的鱷魚，最終由警方及漁護署短短10秒內用工具將鱷魚撳地制服，事件中無人受傷。

漁護署回覆指，該條鱷魚初步鑑別為雌性暹羅鱷，身長約2米，重約35公斤，事後被送往海洋公園接受檢查和護理，署方提醒巿民在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法，就事件將會與相關部門保持聯繫。



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漁護署回覆《香港01》查詢時表示，署方今日（30日）下午約1時15分接獲警方轉介，指在八鄉蓮花地發現懷疑鱷魚，署方遂派員到場，並成功捕捉鱷魚，該條鱷魚已被送往海洋公園接受檢查和護理，初步鑑別為雌性暹羅鱷，身長約2米，重約35公斤。

署方強調暹羅鱷屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種。野生的附錄I動物物種的商業貿易已被禁止，署方不會發出許可證，所有鱷魚均屬《公約》附錄I或II的物種，受《保護瀕危動植物物種條例》管制，除法例另有規定外，凡進口、從公海引進、出口、再出口或管有列明物種的標本，不論屬活體、死體、其部分或衍生物，均須事先申領署方發出的許可證。

漁護署提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。任何人士如違反《保護瀕危動植物物種條例》有關申領許可證的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款港幣1,000萬元及監禁10年，就有關事件，署方會與相關部門保持聯繫。