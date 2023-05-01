賭城風雲｜澳門賭場內地賭客MMA　投注莊閒問題掟凳拳毆　8人被捕

今（1日），網上流傳多段賭場打鬥影片，片中最少有5名男子於賭廳內發生毆鬥，眾人拳來腳往，其間有人以賭廳椅櫈毆打一男子。目擊者紛紛拍下片段，場面一度混亂。澳門司警指今天（1日）凌晨1時45分接獲通知後到現場，事件涉及兩方共8名內地男女，並對8名涉案人士依法處理，其中一名男嫌犯受輕傷，經送往澳門仁伯爵綜合醫院治理後已出院。



涉事影片多達3段，未知事發時間及地點，但有眼利的網民憑影片，估計事發地點發生在澳門銀河賭場。有片段拍攝到，一名白衣男子於澳門一娛樂場內，不斷被一男子揮拳毆打，更有其他男子隨後用椅子向白衣男子施暴，白衣男子被襲擊至倒地不起，雙方愈演愈烈。有賭客見狀一度上前勸阻，另有操普通話賭客「不要打了」，惟勸阻不果。惟片中未有交代事件緣由，引起網民熱議，笑言是「賭城風雲」、「圍觀者可即場賭邊隊輸」。

網上有傳雙方打鬥原因，是白衣男子於每場賭局均落注「對家」，有賭客不滿白衣男子嬴取金額後出言挑釁，遂發生打鬥事件。而司警表示，經調查後，相信早前有兩方賭客因投注莊閒問題而引起對罵，兩方的數名朋友加入爭執繼而互相打鬥。期間，數名保安員上前制止及將兩方人士分隔，並由司警局人員即時介入處理。