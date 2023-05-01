中環MMA｜內地客燒鵝店落單爭執　腳踢女負責人　兩子護母爆混戰

正值五一黃金周，中環上演遊客大戰食店負責人戲碼。網上流傳一段「街頭MMA」影片，多名男女在中環士丹利街馬路中心大混戰，扭打至變成滾地葫蘆。據了解，事件源於一名內地遊客今午（1日）在士丹利街一間食店落單時，出現溝通問題，遊客出手、出腳襲擊店舖女負責人，負責人的兩個兒子試圖阻止，結果變成混戰，其中一名兒子與施襲遊客同告受傷。警方接報到場調停，最終將案列作「糾紛」，無人被捕。



3名男子在中環士丹利街馬路中心扭作一團，一名穿紅圍裙的女子在旁嘗試制止。（網上片段截圖）

片段一開首，已見3名男子在中環士丹利街24號陸羽大廈對開，在馬路中心扭作一團，爭持下有人倒地。旁邊最少兩名女子身穿似是制服的紅色圍裙，嘗試制止無果。各人打至倒地後仍未放手，當時街上有不少人圍觀，一名手抱年幼女童的女子，上前嘗試阻止各人打鬥，惟亦不成功，後來再入多名男子加入試圖阻止，旁邊另有一名男子手持電話，未知是否正在協助報警。至片段結束時，仍未見打鬥者有停手迹象。有旁觀的人則懷疑，各人是否「排隊排到咁呀？」，「仲要打交，傻咩？」

據悉事件源於一名32歲內地男遊客，在士丹利街一間燒鵝店內落單時，因溝通問題與店舖負責人發生爭執，其間遊客推撞及腳踢店舖51歲姓孫女負責人。孫婦兩名姓朱、分別29歲及24的兒子試圖制止，其後就發生片中打鬥一幕。

警方於今午近3時接報，中環士丹利街24號有人打架。警員趕至調停，內地男遊客報稱面部及手部受傷，孫婦的29歲長子則嘴唇、胸口及腳部受傷，均毋須求醫，案件最終改列糾紛，沒有人被捕。