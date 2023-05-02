車cam直擊｜鑽石山的士剷安全島調頭　68歲男司機涉危駕被捕

日前有網民在社交平台上載一段「車cam」片段，顯示一輛的士在鑽石山富山邨對開，剷上一個安全島「U Turn」調頭。警方今日（2日）表示，留意到涉事短片，今日下午在以涉嫌「危險駕駛」拘捕涉事68歲姓何男司機，他現正被扣留調查。



車cam片段顯示攝於4月16日，涉案的士沿斧山道向富山邨方向行駛，駛至瓊東街交界時，路口有一名男子伸手疑似欲截車。的士之後右轉入瓊東街駛向該男子，但未有停下讓對方上車，反而在路口剷上安全島調頭到對面行車線。片段至此結束。有網民批評有關行為危險。

警方表示，留意到片段顯示於4月16日，在黃大仙瓊東街近斧山道有一輛的士在上址的行人過路處調頭，對其他道路使用者構成危險。東九龍總區交通部人員經深入調查後，今日下午在牛頭角區拘捕一名68歲姓何男司機。警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，強調必定嚴正執法，絕不姑息。

任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月；再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。