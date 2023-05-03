天星小輪船長猝死｜弟婦：大哥開工連踩23日　事件或疲勞所致

天星小輪一名47歲船長，今日（3日）清晨被發現暈倒渡輪上，送院死亡。家人傷心之餘，也對事件感到十分突然。死者弟婦稱，今日已經是死者連續開工第23天，家人認為事件可能是疲累所致。



死者弟婦向《香港01》表示，死者在五兄弟姐妹中排最大，而其兩名兒子分別讀中二和小五，他是家中經濟支柱，家姑、家翁和大嫂（死者妻子）等都非常難過，也感到非常愕然。弟婦說：「佢（死者）無病無痛，先一兩日先出嚟聚會，一啲事都冇。」

弟婦續指，天星小輪的船長是以30日為一個工作循環，「10日早、10日晏、5日通宵，之後才放5日例假，中間沒有休息日；今日（3日）係大哥連踩第23日。」弟婦稱大哥5月1日返中更，當日曾與他見面；5月2日返通宵，不料今日發生事故。她指家人認為猝死是疲累所致，「咁多年工作都係咁，就係累積囉！」

《香港01》正向天星小輪查詢通宵更制度及船長編更等安排。死者一名工友解釋，船長和大偈的工時模式一樣，如上所述，30日為一個循環，返早更10日，接着返中更10日，5日通宵更則是每兩三個月才輪一次；換言之10日早、15日中或通宵，然後才放5天假。工友說：「咁其實每日開工8個鐘，有16個鐘休息，都好足夠。」

小輪業職工會理事長范強稱，以往曾向工友了解，是否須要向公司反映，於更份轉換中間有休息日？但大部份工友對此模式也表示歡迎，「佢哋覺得連續有5日假放，返大陸或者短途旅行都好，有時夾埋大假，可以放10日以上添。」