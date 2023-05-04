年幼雪橇犬被人用鐵籠閘夾頸幾乎窒息　重案組拘22歲男狗主

沙田發生虐待動物案。網上一段長約12秒的短片顯示，一頭年幼的雪撬犬，坐在一個狹窄的鐵籠中，突然有一名懷疑是男狗主的人，用雙手捉住其頭部，將其扯到近籠邊位置，繼而將狗頭放在鐵籠邊位上方，再用力將上揭式的籠蓋，用力往下壓，將狗頭夾在鐵籠與籠蓋之間，年幼雪橇犬登時發出感到辛苦的叫聲，雙眼瞪直，口部張大，似乎快要窒息。



事緣，該片段最初為動物義工組織「四條腿街坊福利會」收到， 一名女義工在片段下附上留言指，「震驚！涉嫌虐畜！今晚收到求助，有片！報SPCA（愛護動物協會），話未能協助！要拍片者自行報警！我哋去到現場報警，搵到涉案人士，警察話冇人承認自己係拍片者，所以未能拘捕任何人！亦因為冇人指証，即使警察認同片中行為已構成「虐畜罪」，所以在未能舉証及成功提告下，收隊！涉案者完全逍遙法外！各位，小女子不才，唔知仲可以點做？」



直至昨日（5月3日）晚上，「四條腿街坊福利會」在社交網站貼文更新事件狀況，指警察已立案，已經拘捕了涉案者，而狗隻則交予愛護動物協會。



《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，田心警署於5月3日凌晨約1時，接獲一名50歲姓陳女子報案，指她留意到網上片段，片中有1名男子與1名女子爭執，其間懷疑有一隻狗隻被人不恰當對待。人員經調查後，在插桅杆村拘捕1名22歲姓黃男子，涉嫌「殘酷對待動物」，案件交由沙田警區重案組跟進。該名被捕男子現正被扣留調查。單位內兩隻狗隻交由相關機構檢走作進一步檢查。

