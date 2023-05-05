約瑟爹利犬疑受虐頭骨檢18碎片　治療3日後終可自行進食

一隻約瑟爹利犬懷疑受人虐待，周二（2日）被送到NPV非牟利獸醫服務協會的醫院，醫院經診斷後發現狗狗顱骨凹陷性骨折及腦挫傷，頭骨明顯有凹陷，需要即時手術，醫生從其顱內取出多達18塊碎片。警方周三（3日）接報後將案列作殘酷對待動物，至今日（5日）暫未有人被捕。狗狗名為「Honey」，NPV今日在facebook上載牠的片段，指Honey雖未度過危險期，但今日終可進食流質食物與自行吞嚥，令人鼓舞。



NPV執行主席麥志豪亦在facebook上載同一段片段，他表示，對於Honey的康復，「我個人是悲觀的，她受傷的嚴重程度非血肉之軀可以承受」，雖然他相信醫護團隊，也相信「奇蹟總在轉角處」，惟每日看見Honey痛苦哀鳴，「我就很灰很灰很灰，質疑人生，也質疑所做的一切」。不過今日Honey終可主動進食，「那代表她要求生呀！她要活下去呀！」

麥志豪說Honey病情依然反覆，仍在危險期，康復的路還遙遙漫長，「但她今日給了大家一枝強心針，我想，她的努力不會白費」。他回覆《香港01》查詢時補充，讚賞警方積極調查今次案件。

NPV周三在facebook上載Honey接受手術後的照片，指出其傷勢極之可疑，狗主懷疑是有人對牠施虐所致。警方表示於周三傍晚6時許，接獲太子基隆街50號獸醫診所內一名44歲姓鍾女子報案，指在上址發現其約瑟爹利狗隻受傷，懷疑有人曾不恰當對待動物。案件列作殘酷對待動物，並交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進，暫時未有人被捕。據了解，報案人為Honey的主人。