打擊酒吧、食肆非法吸食水煙　衞生署控煙酒辦發27張告票

衞生署控煙酒辦公室自4月起，打擊在酒吧及食肆非法吸食水煙行為。人員到訪逾百間中環、尖沙咀及旺角的酒吧及食肆，共發出27張定額罰款通知書予在8間酒吧及食肆室內吸用水煙的違法人士，包括昨晚（5日）與警方在尖沙咀的聯合行動，人員於5間酒吧及食肆，向非法吸食水煙的人士共發出19張定額罰款通知書。



控煙酒辦的調查仍在進行中，並會考慮向涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》）和《刑事訴訟程序條例》（第221章）協助及教唆吸煙罪行的酒吧及食肆經營者作出檢控。控煙酒辦亦會根據《刑事訴訟程序條例》，檢控協助及教唆吸煙罪行的涉事酒吧及食肆員工。

衞生署發言人強調，控煙酒辦會就每一宗違例吸煙投訴作出跟進及調查，並會到有關場所巡查及執法。控煙酒辦亦會不時與其他執法部門進行聯合巡查及執法行動（包括便裝行動），以提升執法成效。署方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何煙草產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對銷售和推廣煙草產品的限制。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。衞生署發言人呼籲酒吧／食肆負責人和場所管理人切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草以作吸用。