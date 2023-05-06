國殤之柱｜保安局譴責指控失實　捷克港人組織：對藝術自由的侵犯

警務處國家安全處昨日（5日）檢走「國殤之柱」，指作品與一宗「煽動他人顛覆國家政權罪」案件有關。今早（6日）保安局譴責有組織假借藝術自由為名，要求歸還有關證物，對警務處的執法行動作出無理譴責和惡意抹黑，是漠視法律、罔顧法治精神。捷克港人組織「我地（Ngo Dei）」晚上回應保安局聲明，形容指控荒謬，及是對藝術自由的威脅和侵犯。



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警國安處昨日（5日）持法庭手令採取搜查行動，檢取一件與一宗涉及《香港國安法》下的「煽動他人顛覆國家政權罪」的案件的有關證物，據悉為「國殤之柱」。捷克港人組織「我地（Ngo Dei）」昨出新聞稿譴責警方行動，並促當局尊重藝術自由，立即歸還「國殤之柱」；同時在網上發起聯署請願，籲國際社會向港府施壓，保護香港市民的權利和自由。

保安局今早發文，對於有組織對警務處進行的取證行動作出與事實嚴重不符的指控，予以強烈譴責。保安局表示，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

保安局：取證合法合情合理

保安局發言人續指，就是次取證工作的有關案件，調查工作一直在進行中，而根據調查發展進行取證以協助推展有關案件，合法合情合理。有關組織企圖混淆視聽，假借藝術自由為名，要求歸還有關證物，並對警務處的合法執法行動作出無理譴責和惡意抹黑，完全是漠視法律、罔顧法治精神的行為。

發言人重申，特區政府依法履行維護國家安全的職責和義務，維護國家主權、安全和發展，同時依法保障香港市民享有的權利和自由。特區政府會繼續依法處理有關案件。有關組織必須立即停止不符事實的指控。

組織回應：須向高志活解釋檢走原因

「我地（Ngo Dei）」晚上再發聲明回應保安局。聲明中指出，政府企圖限制的不僅是藝術家的自由，更是香港自由限制的新低點，並指高志活是「國殤之柱」的創作者及擁有人，他已聲明此私人財產並非由香港大學所擁有，因此警方必須向高志活解釋檢走其個人財產的原因，及其作品涉及那一宗國家安全案件。組織又敦促港府反省何謂「香港特區執法部門應有責任」，盼望其「彰顯」應有的「公義」。