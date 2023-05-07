嘉亨灣停車場5車遭刮花　警列刑事毀壞　住戶批管理公司管理不善

西灣河嘉亨灣停車場5架私家車被刮花，包括Audi、Lexus、BMW等品牌車輛。《香港01》讀者李先生是其中一名受害車主，他昨日中午時份發現座駕表面有異，初時以為是污迹，後來發覺是刮花痕迹於是報警。李先生向管理公司了解，獲回覆指閉路電視拍攝不到事發經過，停車場人手及閉路電視不足，而停車場租約只是租地方泊車，無辨法負責損毀損失。李先生批評管理公司管理不善，「收錢就收足，仲一直加（停車費）。但有事管理公司就話無辦法，唔夠人手，機又唔夠，又話唔係監控停車狀況。」



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嘉亨灣住戶李先生以月租4150元租用浮動車位，昨日（6日）中午發現停泊在停車場的座駕有異，初時以為是污迹，後來發覺是刮花痕迹於是報警。警員到場發現附近車輛亦都有同樣情況，涉事車輛包括Audi、Lexus、BMW、Tesla及Benz。由於被刮花範圍甚廣，包括車頭冚、車頂、倒後鏡等，李先生估計維修費需要一萬多至二萬元。

李先生向屋苑管理處反映事件，但管理處只回覆車場監控「影唔到」。李又稱主管向他推卸責任指人手不足、監控不足，表示停車場租約只是租地方泊車，停車場任何損壞都無辨法，不負責車輛任何損毁。李先生批評大廈基本管理差，「所有陌生人基本出入大廈都極度容易，撳個掣或跟人入大廈便可直行直過」，形容猶如無掩雞籠，「中產屋苑，高級月租收費，低級管理。」

警方指5月6日中午12時38分接獲報案，指嘉亨灣L3停車場有車輛損毀。警員調查期間發現除報案人私家車外，有其他車輛同被刮花，將案件列作刑事毀壞案處理，交由刑事調查隊跟，暫時無人被捕。

《香港01》正向嘉亨灣物業服務處查詢。