乙明邨誤殺案｜偕夫赴韓旅行夢碎　遺孀悲慟﹕一個人突然冇咗

沙田乙明邨今日（7日）凌晨發生誤殺案，69歲時租停車場男保安員阮培恩死亡，警方拘捕一名29歲姓余男子，相信兩人因停車場繳費問題發生口角及肢體碰撞，另有消息指，疑兇曾向死者出拳。

《香港01》記者前往死者寓所了解，阮太飲泣表示，兩夫婦結婚40多年，育有一對子女，丈夫一直是家中經濟支柱，而且愛惜家人，本月計劃「食放題」慶祝母親節，今年10月退休更會去南韓旅行，但「一個人突然之間就冇咗」，坦言「未接受到」、「未適應到」。

死者女兒本周五（12日）生日，憶述爸爸一早答應帶同她外出取樂和購買生日蛋糕，但如今陰陽永隔，女兒哭着表示父親「仲應承咗好多野，而家乜都冇哂」，現時一家人完全不知道案發經過，希望保安公司和警方盡快向他們交代事件。



阮伯（右）和妻子經肖4結伴外出取樂。（受訪者提供）

71歲阮太一臉憔悴憶述，自己當年18歲認識丈夫，廿多歲結婚，丈夫生前雖然「有啲躁」，但為人基本上和善，數十年來「無話吵吵鬧鬧，好錫一家人」。兩人育有一對子女，長子從事運輸業，細女處理包裝工作，子女收入不高，只能勉強養活自己，所以丈夫是家中經濟支柱。

她續指，丈夫從事過運輸和飲食業，目前擔任保安員一職，做了大約7年，月薪1.4萬元，以前返早更，但因公司人手不足，所以改返通宵，雖然工作辛苦，但「先生對我（阮太）好好」，更加形容對方是「好老公」。丈夫平日早上約7時放工回家，睡到下午1時左右用膳，然後與妻子搭巴士四處遊玩放鬆一下，有時會同遊中環和西貢。

阮太傷心展示夫妻合照。（鄭嘉惠攝）

雖然家境並不富裕，但一家四口知足常樂，不時一起外出取樂。上月阮太生日，「先生豪花千幾蚊，一家人食放題」，本月母親節亦打算「照辦煮碗」，丈夫今年10月年屆70歲正式退休，更打算和妻子前往南韓旅行，源於他們有一年計劃前往南韓，但阮太突然患上急性腸胃炎，上吐下瀉情況持續7日，所以未能同行，所以丈夫打算彌補妻子當年未能赴韓遺憾。

阮太形容丈夫除了約20年前患上鼻咽癌之外，「食得瞓得，身體好好」，覆診時獲告知鼻咽癌復發機會不大，但「一個人突然之間就冇咗」，剛才始和兒子認屍，但仍然「未接受到」、「未適應到」。

一家人開心旅行，可惜現時和父親陰陽永隔。（鄭嘉惠攝）

想起家庭經濟狀況，阮太形容自己年紀老邁，早年因保安員工作導致腳傷，出入時需要丈夫攙扶，無人願意聘請，親朋戚友經濟負擔同樣頗重，所以明天會向議員或社工求助，她更強調丈夫工作期間出事，希望「保安公司做吓嘢，有啲表示」。

女兒悲泣表示，自己本周五（12日）生日，父親一早「應承帶我（女兒）去玩同買蛋糕食」，甚至「仲應承咗好多野，但而家乜都冇哂」，一家人完全不知道發生何事，希望保安公司和警方盡快他們交代案件。

香港房屋協會回覆《香港01》查詢時表示，就今日（7日）凌晨在沙田乙明邨停車場發生的事件，房協深表關注和難過，並向事件中的死者家屬致以深切慰問，事件中的死者為乙明邨停車場外判承辦商安滿停車場有限公司（安滿）的僱員，房協會與安滿保持緊密溝通及提供所需協助，同時房協會全力配合警方的調查工作。

警方調查後，發現男保安員於昏迷前，案發前12時34分曾與一名姓余（29歲）私家車司機有口角及肢體碰撞。（鄭嘉惠攝）

沙田警區刑事部警司黃慧賢講述案情，警方於今日（7日）凌晨12時38分接獲報案，指一名男保安員於乙明邨一個時租停車場昏迷，他其後被送院治理，延至同日1時07分證實死亡。警方調查發現男保安員於昏迷前，案發前即12時34分曾與一名姓余（29歲）私家車司機，因停車場繳費問題發生口角及肢體碰撞。

警方其後於其私家車內搜出約2克大麻，私家車司機涉嫌誤殺及藏有危險藥物被捕，現被扣留調查。黃慧賢補充警方現正搜索現場閉路電視，正了解雙方是否曾經打鬥。

現場消息指，死者在更亭內，疑兇在更亭外，疑兇曾向死者出拳。