13歲童過路捱撞　開腦後未過危險期　父母悲慟守候﹕只想個仔無事

大埔昨晚（6日）發生嚴重車禍，一名13歲少年在大埔公路元洲仔段近宏福苑對開行人過路處，手推單車過馬路時，遭一輛私家車撞至重傷昏迷，目前仍在威爾斯親王醫院留醫。少年的父親表示，愛兒被撞至全身腫脹，接受開腦手術後，醫生用藥令他昏睡，至今尚未清醒，仍未度過危險期，目前「只想個仔無事」。他又指出兒子一向遵守交通規則，並引述警方表示，是涉案私家車衝燈肇禍。



捱撞少年仍在威爾斯親王醫院深切治療部留醫，其父母憂心忡忡在病房外守候。（王譯揚攝）

意外後麥姓捱撞少年留醫威院深切治療部，其父母通宵在病房外守候，母親更哭至雙眼紅腫。少年父親麥先生向《香港01》記者表示，他育有兩名兒子，出事的長子正就讀中一，平時喜歡與兩三個朋友一起踩單車。他昨晚在家中用膳後，再外出與同學踩單車到太和吃消夜，相信是之後在回家途中出事。

麥先生表示，他在兒子接受手術前曾看過其情況，兒子被撞的大腿位置有骨折，「成身腫晒」，更要接受開腦手術，術後醫生擔心他腦壓過高，故以「催眠藥」令他暫時昏睡，他目前尚未度過危險期，正在深切治療部留醫，這兩天是關鍵時期，家人暫時未能探望，「護士話要睇佢（兒子）呢兩日會唔會返發」，為兒子做手術的醫生明早（8日）亦會再巡房檢查，現時麥先生與太太只希望兒子可早日蘇醒。

捱撞少年的父親麥先生表示，兒子接受腦部手術後仍未度過危險期。他與太太在病房外守候，其間麥太伏在丈夫腿上休息。（王譯揚攝）

麥先生在受訪期間，提及兒子「好乖仔㗎」，且平日十分遵守交通規則，踩單車時「一定行單車徑」，過馬路時會下車推單車而過，且「紅綠燈佢一定係等到轉咗綠人先至過」。他又引述警方表示，已有車cam拍得昨晚事故是涉案私家車衝紅燈肇禍。

案發在昨晚10時許，一輛私家車沿大埔公路元洲仔段往吐露港公路行駛，當駛至近宏福苑對開行人過路處時，撞到一名正在手推單車橫過馬路的13歲少年，少年受傷昏迷，被送往威爾斯醫院搶救。警員經初步調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體嚴重傷害將涉事62歲姓王男司機拘捕，現正被扣留調查。