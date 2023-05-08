13歲童車禍｜手術降腦壓　多處骨折裝支架　父母望子得最好治療

13歲少年前晚（6日）在大埔公路遇車禍，遭一輛私家車撞至重傷昏迷，至今仍然情況危殆。男童家人今日（8日）續與醫生商討治療方案，除了要開腦減顱內壓外，因為身體多處骨折，日後也要安裝支架協助，相信康復路漫長。



受傷少年姓麥，昨日送到沙田威爾斯親王醫院，經急症室搶救後送上兒童深切治療部留院，至今情況危殆。麥童父母今早9時已經到病房，等醫生巡房後，了解兒子最新情況。據知，麥童需開腦減低顱內壓，另外因為身體多處骨折，日後要安裝支架協助復健。男童父母痛心擔憂，只盼兒子可以逐步康復，跟醫生說：「佢咁細個，希望比到最好的治療方法佢」。至早上約10時，醫護人員將麥童推往手術室，其間有家人合十，祈求手術順利。

麥父昨（7日）向《香港01》記者表示，他育有兩名兒子，出事的長子正就讀中一，平時喜歡與兩三個朋友一起踩單車。他昨晚在家中用膳後，再外出與同學踩單車到太和吃消夜，相信是回家途中出事。

事發於周六（6日）晚上，麥童在大埔公路元洲仔段近宏福苑對開行人過路處，手推單車過馬路時，遭一輛私家車撞至重傷昏迷。涉案62歲姓王男司機被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件今日上午在粉嶺裁判法院提堂。

捱撞少年仍在威爾斯親王醫院深切治療部留醫，其父母憂心忡忡在病房外守候。（王譯揚攝）