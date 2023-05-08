沙田私家車遇警截查逃走自炒　25歲男襲警被制服　涉九宗罪被捕

沙田有司機涉「九宗罪」被捕。現場消息稱，事發今日（8日）傍晚近6時，交通警在大老山公路駕駛電單車巡邏時，發現一名私家車司機駕駛期間使用手提電話，駛至澤祥街時示意對方停下，但私家車突然加速，但撞向香港中文大學醫院對開一個路壆，繼而掃毀鐵欄。



私家車撞向路壆，繼而掃毀鐵欄，車頭損毀。（林振華攝）

司機下車往大學站方向逃走，交通警駕駛鐵騎緊追不放，司機見狀折返跑回私家車附近，交通警立即下車追截，兩人繼而在地上糾纏，司機更在山坡扔下袋裝毒品，最終被制服，膊頭受傷，交通警手腳擦傷，通知同袍到場調查。

據了解，警方在涉事私家車車尾箱檢獲一把東洋刀和一把開山刀、並在車頭乘客座位底起出3支伸縮警棍，警員同時在車內小量懷疑可卡因，再發現涉事「P牌」司機未能通過藥駕測試，私家車並不屬於其本人。

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警方表示，事發時新界南總區交通部執行及管制組在大老山公路巡邏期間，發現一名姓黃（25歲）男司機懷疑駕駛期間使用手提電話，遂示意他於澤祥街停車。惟黃男未有按指示停下，並在澤祥街迴旋處加速駛走，其後失控撞欄，黃男落車企圖逃走時被制服。人員即場在其身上及旁邊草叢，各檢獲1包懷疑可卡因，並在其車內檢獲2把刀及3支伸縮棍。

黃男亦未能通過快速口腔液測試，最終涉嫌「藏有攻擊性武器」、「擅自取去交通工具」、「藏毒」、「危險駕駛」、「駕駛時使用手提電話」、「襲警」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在藥物影響下駕駛」被捕，正被扣留調查，交由沙田警區反三合會行動組跟進。

事件中，一名男警制服涉案姓黃司機時膝蓋受傷；黃男亦報稱肩痛，兩人均被送往沙田威爾斯親王醫院治理。