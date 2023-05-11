珍惜生命｜14歲兒子上周腦中風去世　54歲跟車工跳汀九橋亡

汀九橋今午（11日）發生跳橋事件，一輛5.5噸貨車沿汀九橋往屯門方向行駛期間，54歲姓李男跟車工人表示不適需「落車唞唞」，不料之後跳橋墮海，當場證實死亡。據了解，李男的14歲兒子上周因腦中風去世，李男一直情緒低落，至今日墮橋離世。



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消息稱，李男生前任職貨車司機，從事運送床褥工作多年。他今日開工時向老闆表示身體不適不駕車，獲安排負責跟車工作。今午約1時39分，貨車駛至汀九橋往屯門方向中段時，李男向司機表示想吐並要求停車，他在停車後走到馬路邊狀似嘔吐，其間愈行愈近橋邊，司機見狀下車提醒他走回橋中間，以免發生危險。惟李男沒有理會，更跨過欄杆跳下，倒卧於橋底石躉。消防到場將他救起，惜他已證實死亡。

據了解，李男已婚及育有一名14歲兒子，但其兒子上星期因為腦中風去世，李男一直情緒低落，其手機內容顯示，曾搜尋跳橋自殺的資料，警方初步相信李男為自殺，案件交由荃灣警區雜項調查隊跟進。

專家：需花時間傾聽感受及關心

臨床心理學家葉妙妍表示，一般而言，當事人經歷重大創傷，可能出現失眠、食欲不振、失去興趣、悶悶不樂等行為，甚至送走自己物品、和其他人道別包括在社交媒體留下相關訊息，更會有意無意透露輕生念頭，身邊親友切勿掉以輕心，應該花時間和耐性主動傾聽對方感受，向當事人給予關心，必要時一起向專業人士尋求協助。

家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，兒子皈丈夫先後離逝，對妻子而言，是雙重打擊，極需要親友陪伴，讓她宣洩情緒，甚至安排她離開住所，以免睹物思人。

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