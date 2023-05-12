旺角戶外用品店遇竊　鴨嘴帽塞褲頭偷走　商戶放CCTV片尋賊鴛鴦

旺角發生懷疑盜竊案。據知一間位於旺角家樂坊的樓上戶外用品店，疑被賊人偷取鴨嘴帽，店主事發後翻查閉路電視，得悉涉及一名身穿白色上衣、帶斜孭手袋的女子，趁店東在收銀處招呼其他客人時，先後暗中取走最少兩頂帽，摺疊好然後塞入自己的褲頭，再用上衣掩蓋，隨後與一名男伴前後腳離開店舖。店東將3條影片放上其商店的社交網站，可見該名女子進入店舖的時間為5月11日晚上6時49分；而落手偷竊的時間則為6時54分，最後於6時59分離開，即整個過程前後不足10分鐘。而被指有份作案的男子，則在片段中未見有落手偷竊的行為，未知是否「睇水」。



店東在該帖文寫上兩名疑人的衣著特徵：「男士-長袖Patagonia tee, 綠色超級我（相信是指牌子「supreme」）斜咩袋「可能係假野」」「女士-白色長袖恤, oversize褲, channel 包包「偷既」」店東續道：「點解要咁呢？成身名牌Wo?」

該帖文下有網民留言，指認得出該兩名男女早有前科，曾在其他店舖作案。有網民認為，「幾舊水貨都偷，有冇咁乞兒呀！」反問是否已經用光了消費券；亦有人認為「叫條女偷野，自己唔敢落手」隨後，有網民直指已經找到該對賊鴛鴦的身份及近照，但未能證實真偽。

《香港01》正就事件向警方查詢。