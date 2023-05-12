男子金鐘站暈倒披血昏迷　職員乘客合力急救　網民：人間有情

網上近日流傳一段短片，一名中年男子在港鐵金鐘站月台暈倒，滿面鮮血趴在地上，幸有熱心途人通知職員及上前協助急救，男子最終由救護車送院救治。片段被上載到內地影片分享平台「抖音」，不少網民留言表示要為熱心港人「點讚」。



片段拍得，一名身穿白恤衫、深色長牌及波鞋的男事主趴在地上，身旁有一束以紅色膠袋裝着的花。兩名女子在旁分別輕拍其身體嘗試叫醒他，一人示意其他人協助通知車站職員。其後陸續有港鐵職員到場，亦有男乘客協助報警，職員則與另一名女子合力把男事主轉身，女子並以剪刀剪開事主的上衣，之後與職員輪流為事主進行心外壓急救，亦有職員拿出自動體外心臟去顫器（AED），並為事主貼上電極片。當時事主滿面鮮血，雙眼閉上，嘴巴微微張開，地上亦留有血迹。有旁觀市民則叫事主「醒呀！」

片段被上載到抖音後獲得逾5,000個「點讚」，並吸引逾千條留言，當中不少網民都欣賞香港人熱心，形容「人間有情」，祝福事主平安，更有人留言說「在香港，絕對沒有碰瓷這種事，所以無論什麼人跌倒，人人都會伸手去幫！」

港鐵公司回覆《香港01》查詢時表示，上周五（5日）中午約12時22分，有乘客致電金鐘站站長室，表示有一名男子於金鐘站2號月台附近暈倒，職員隨即到場提供協助，召喚救護車及為男事主急救，救護車其後到場將他送往醫院治理。

警方當日接獲途人報案，稱一名男子倒臥在金鐘站月台，救援人員接報到場，事主昏迷由救護車送律敦治醫院救治。據了解，47歲姓梁男事主本身有患病紀錄。