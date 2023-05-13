警搗油尖旺區無牌酒吧及毒吧　拘45人檢逾20萬元酒及毒品

油尖警區反三合會行動組、油尖警區特別職務隊、油麻地分區雜項調查隊、尖沙咀分區雜項調查隊及機動部隊人員昨晚（12日）及今日（13日）凌晨進行代號「戰馬」（WARHORSE）的聯合行動，打擊區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動中，人員共拘捕45人，並檢獲639支烈酒及416支啤酒飲品，市值約20.9萬元。



昨日（12日）凌晨約6時，油尖警區反三合會行動組先突擊搜查尖沙咀漆咸道南107號一酒吧，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名20歲姓何酒吧男負責人，以及年齡介乎19至48歲的3男2女職員。行動中，人員共撿獲14包共重約8克的懷疑氯胺酮，及約1克懷疑可卡因、沾有懷疑可卡因粉末的紙幣、電子磅及大量包裝工具，檢獲的毒品總值約5000元。

其後，油尖警區反三合會行動組連同機動部隊人員再於今日（13日）凌晨約1時突擊搜查尖沙咀加連威老道77號一酒吧，拘捕一名37歲姓余男負責人，以及2名分別27及30歲的男職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；而酒吧內7男10女，年齡介乎21至35歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，其中一名35歲女子藏有52粒懷疑搖頭丸，市值約2300元，她涉嫌「藏毒」被捕。

行動中，警方共拘捕45人。（警方提供）

尖沙咀分區雜項調查隊昨日（12日）晚上約9時派員喬裝顧客到尖沙咀加連威老道38號一酒吧，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，遂拘捕一名37歲姓任男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；而酒吧內一名28歲男子及一名39歲女子則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

另外，油尖警區特別職務隊今日（13日）凌晨約零時突擊搜查尖沙咀柯士甸路3號一酒吧，拘捕一名46歲姓陳男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；而酒吧內8男5女，年齡介乎24至43歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

油麻地分區雜項調查隊今日（13日）凌晨約1時派員喬裝顧客到油麻地廟街272號一酒吧，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，遂拘捕一名45歲姓吳男負責人及一名37歲姓梁男職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」。