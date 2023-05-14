警搗兩販毒集團檢1.9億元毒品　總警司痛斥毒販：對社會毫無貢獻

警方毒品調查科前日（12日）採取行動，一舉搗破兩個販毒集團，拘捕7名介乎25至61歲的集團成員，檢獲約227公斤懷疑可卡因及10公斤懷疑海洛英，市值達1.9億元。其中檢獲的可卡因共值1.8億元，數量是今年單一案件中最多。毒品調查科總警司吳頴詩交代案情時譴責毒販的行為，指斥他們對社會毫無貢獻，更指警方會盡最大努力令他們血本無歸，「今次你輸幾千萬，下一次你會成為階下囚！」



警方在前日（12日）行動中共檢獲227公斤懷疑可卡因，市值達1.8億元，數量是今年單一案件中最多。（朱永倫攝）

警方前日下午在屯門一座工廈埋伏，發現一名可疑男子從一個單位步出，立即上前截查，在男子身上及該單位，共搜出223磚、合共重223公斤的可卡因，於是拘捕該名男子。警員又在該工廈外發現兩男一女負責「睇水」的販毒集團成員，遂以涉嫌販運毒品拘捕該3人。警方於同日晚上，再突擊搜查涉案販毒集團位於沙田一個公屋單位的毒品儲存倉，檢獲4公斤懷疑可卡因，至昨日（13日）拘捕一名印尼籍女倉主。

前日下午警方亦同時針對另一販毒集團採取行動，在佐敦一個住宅單位，搜獲777包共重約10公斤的懷疑海洛英，拘捕兩名本地男子。該批毒品收藏在數百盒護膚品內，毒品調查科高級督察譚瑋諾表示，檢獲的護膚品外觀與正常護膚品無異，毒品被分拆成每包12克，以錫紙及膠紙包裹，藏在護膚品底部，成功避過執法人員偵查，經正途貨運送抵香港，相信毒販原擬收貨後重新包裝以便出售。

毒品調查科警司劉啟鵬指出，販毒集團分工仔細，分別有人擔任「倉主」、睇水、派貨等，亦有人專門招攬他人做毒品勾當，以切割每個成員參與程度，且他們將毒品分別收藏在不同單位，以分散被檢獲的風險，增加執法難度。警方就兩宗案件共拘捕7人，年齡介乎25至61歲，部分人有黑社會背景，相信兩案並不相關。其中5人已被暫控一項販運危險藥物罪，另一名本地女獲准保釋候查，餘下一名印尼籍女子正被扣查中；警方不排除會有更多人被捕。

警方毒品調查科警司劉啟鵬（左起）、總警司吳頴詩及高級督察譚瑋諾。（朱永倫攝）

總警司警告毒販﹕盡最大努力令你血本無歸

毒品調查科總警司吳頴詩稱，毒販以為靠頻密轉換不同單位儲存、用不同方法掩飾毒品，就能避開偵查，但毒品調查科一直積極以情報主導方式打擊販毒集團，配合行動部署，一網打盡他們的毒品倉庫，重創其非法收入來源。她痛斥毒販不但對社會毫無貢獻，更為自己的利益，以微薄酬勞引誘思想未成熟的青少年、「心存僥倖而唔識計算嘅成年人」為跑腿，推他們去承擔整個販毒過程中最大風險，部分人甚至未收到報酬已被捕，賠上往後數十年的自由。她向毒販表示：「你哋可以繼續用唔同方法運毒嚟到香港，但我應承你，警方亦都會盡最大努力令到你做唔到生意，血本無歸，終日提心吊膽！今次你輸幾千萬，下一次你會成為階下囚！」

毒品調查科總警司吳頴詩指毒販不但對社會毫無貢獻，更為自己的利益，以微薄酬勞引誘青少年及「心存僥倖而唔識計算嘅成年人」為跑腿，推他們去承擔整個販毒過程中最大風險，她強調警方亦都會盡最大努力令毒販做不到生意、血本無歸。（朱永倫攝）

適逢今日是母親節，吳頴詩表示，今次被捕7人當中，5人年僅25至32歲，算是非常年輕，「我想信幾個被捕人嘅媽媽一定唔好受、一定亦都好心痛」。她呼籲家長多留意孩子、包括已成年子女的情況，一旦發現他們接觸毒品，千萬不要視而不見，應向社工求助。她並呼籲市民可透過警方熱線2527 1234，舉報任何毒品相關罪行。