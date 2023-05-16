警推全新防罪網及委任安全城市大使　一哥：致力推動社群參與防罪

警務處今日（16日）推出全新網站「安全城市.香港」（SafeCity.HK），提供一站式平台讓市民獲取最新防罪提示、知識及求助方法，同時委任47名「安全城市大使」，主動接觸社會不同界別人士，多管齊下發放防罪資訊，共建安全和諧城市。除了警務處處長蕭澤頤外，藝人石修、蔡思貝等亦有份受邀主持啟動禮。



警務處處長蕭澤頤在啟動禮上致辭。（警方提供相片）

警務處處長蕭澤頤在警察總部舉行的「安全城市.香港」網站啟動禮暨「安全城市大使」委任儀式上強調，推動社群參與達致預防罪案是警隊重要策略方針之一，並表示要維持治安，確保香港成為世界上其中一個最安全的城市，除了警隊的努力之外，市民、社區組織及團體與警方通力合作亦十分重要。

新網站方便市民大眾更有效及快捷取得防罪資料，主要範疇涵蓋「個人安全」、「處所保安」及「防罪資訊的快速連結」，網站更設有「教育資源」專欄，協助老師把防罪資訊帶入校園，提升青少年對罪案趨勢的認知，除了可防止青少年成為罪案的受害者之外，亦有助鞏固他們的守法意識，新網站不單服務香港市民，更設有「遊客小貼士」，為旅客提供安心暢遊香港的實用資訊。

防止罪案科於去年初設立「罪案警報聯網」（Crime Alerts Network，簡稱CAN），透過普及的即時通訊平台「WhatsApp」向合作伙伴，包括校長、家長、社工及不同規模的私人機構，適時發放防罪資訊，並鼓勵他們向親友及同事分享信息，計劃實行至今已有超過200萬名市民收到警隊每星期發放的防罪信息。

為了建立更緊密的聯繫及加強聯網的凝聚力，防止罪案科新增 「安全城市大使」計劃，委任47名來自各大社區組織及團體的人士擔任大使，進一步鞏固發放罪案警報的渠道。