廉署搗打假波集團拘23人　包括球隊教練及11球員　消息指為愉園

廉政公署瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，拘捕23人，包括集團主腦及骨幹成員，以及一支香港甲組球隊的教練、11名球員及多名俗稱「艇仔」的外圍賭注收受者，他們涉嫌收賄「打假波」，並於外圍落重注，藉此雙重獲利。消息指，涉案老牌球隊為愉園。

廉署表示，接獲針對個別球員有懷疑貪污行為的舉報，公署調查近一年後，昨日展開行動，共拘捕23人，包括22男1女，年齡介乎25至36歲。該涉案甲組球隊有參與2022至2023年香港甲組聯賽，該球隊出戰26場，當中18場輸波或和波，部分球賽有「打假波」之嫌。集團成員會賽前接觸球隊教練及球員，相信是作出指示。部分球員收取數千元賄款「打假波」，酬勞最高可達9000元，然後會消極作賽「Hea踢」，輸給實力較弱的球隊，他們亦會自己參與外圍投注以獲高額彩金。廉署亦發現，有集團成員在場外以誇張身體語言，指示作賽球員如何操控球賽，然後落注買冷門、高賠率的賽果以獲取巨額派彩。廉署指，球隊的管理層於案中是受害者。



翻查資料，2022至2023年香港甲組聯賽中，愉園共出賽26場，當中5場和賽及13場輸波。其中，在今年4月30日以1：6不敵佳聯元朗，當中59分鐘有球員領紅，並在85分鐘起連失4球，入球時間分別為85、86、88及90+2分鐘；而5月7日對高力北區及4月16日對騰翱MG的比賽中，霍斌仁都「擺烏龍」。