海關屯門登躉船搜查　檢$1.2億紅雙喜、中南海私煙拘兩船員

政府自今年2月下旬增加煙草稅，每包煙加12元，海關因此加強打擊私煙活動，經調查後鎖定一個屯門區的私煙集團，上周三（10日）在屯門公眾貨物裝卸區，分海陸兩路登上一艘躉船搜查，檢獲約3,200萬支懷疑私煙，估計市值約1.2億元，應課稅值約7,900萬元，並拘捕兩名分別22歲及27歲男船員。



海關在屯門公眾貨物裝卸區檢獲約3,200萬支懷疑私煙，估計市值約1.2億元，應課稅值約7,900萬元。（朱永倫攝）

海關稅收罪案調查科經調查及鎖定涉案私煙集團後，上周三早上留意到集團的一艘躉船停泊在剛開始運作的屯門公眾貨物裝卸區，企圖用其他正常作業的躉船遮擋及掩護，稅收罪案調查科人員相信不法分子正在走私，於是聯同港口及海域科採取聯合海陸執法行動。

海關港口及海域科接獲調查組通知後，由海域突擊及搜查小組派高速截擊艇到屯門公眾貨物裝卸區部署，當時人員觀察到目標躉船泊在卸貨區內，但未見上落貨活動。及後待時機成熟，便由軍裝人員與調查組人員，分別從海陸兩路一同登上躉船搜查，在船上發現3個40呎貨櫃，以及兩名報稱船員的中國籍男子。

由於兩名船員未能提供任何有關涉事貨櫃內貨物的資料，引起懷疑，海關人員於是即場在躉船上打開貨櫃，發現櫃內裝滿香煙，隨即拘捕該兩名船員。行動中檢獲的，包括南洋紅雙喜牌香煙，以及中南海8毫克香煙，其中裝有紅雙喜牌香煙的紙箱上印有「FOR EXPORT」（供出口）字眼，並印上「H.K.D.N.P.」標記，代表在香港未繳納關稅。

海關檢獲的私煙包括南洋紅雙喜牌香煙，以及中南海8毫克香煙，其中裝有紅雙喜牌香煙的紙箱上印有「FOR EXPORT」（供出口）字眼，並印上「H.K.D.N.P.」標記，代表在香港未繳納關稅。（朱永倫攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，今次發現的3個貨櫃，相信是不法分子在當日清晨從海路取得，正打算透過貨物裝卸區運入香港，作本地銷售。他稱不法分子選擇在清晨進行走私活動，誤以為海關會因此放鬆警剔，亦不排除有人趁公眾貨物裝卸區剛開始運作及人較少時走私，企圖減低被發現的風險。海關會繼續調查私煙來源及去向，不排除更多人被捕。

林威杰指出，海關今年至今檢獲約3.4億支私煙，數量約為去年全年的一半。海關會加強從源頭堵截，針對儲存及分銷，多管齊下打擊私煙活動。

根據香港法例，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高罰款200萬元及監禁7年；管有、處理、購買或售賣私煙，一經定罪則最高罰款100萬元及監禁2年。海關呼籲市民可透過24小時舉報熱線2545 6182，或舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報走私活動。