警一連3周打擊酒駕藥駕　女總督察勸食客「飲多啲水勿飲酒」

新冠疫情後本港逐步復常，市民社交聚會增加，警方表示，今年首4個月新界北總區已錄得20宗涉及酒後駕駛的交通意外。為防患未燃，新界北總區交通部由今日（16日）起至6月2日，一連3周進行代號「追捕者」的打擊酒後駕駛和藥後駕駛行動，除執法行動外，亦會到酒吧和食肆宣傳，以及舉辦講座等，希望透過社群參與，將交通安全信息滲透社會每個階層。



新界北總區交通部調查及支援組總督察陳倩衡（右）在屯門麒麟徑，向市民宣傳切勿酒後或藥後駕駛，其間在一間食肆見到一名男食客正在喝酒，即上前送上水樽，勸對方「飲多啲水」，不要飲酒。（王譯揚攝）

警方今午聯同香港交通安全隊成員，到屯門麒麟徑向食肆派發傳單和紀念品，包括口罩、水樽、壓縮紙巾等，呼籲店員多勸喻食客酒後切勿駕駛。其間他們見到有男食客正在飲酒，新界北總區交通部調查及支援組總督察陳倩衡即送上一個水樽給他，勸他「飲多啲水」、不要飲酒。

陳倩衡表示，警方會在一連3周的行動中，到酒吧和食肆等「大家會飲番杯」的地方進行宣傳活動，希望提升市民的道路安全意識，讓他們了解酒駕和藥駕的嚴重性。另外，警方亦已邀請香港交通安全隊、地區領袖和耆樂警訊等協助宣傳和教育，例如安排交通安全講座予不同團體如職業司機。警方亦會在不同道路進行針對酒駕和藥駕的執法行動。

陳倩衡指出，駕駛者即使只飲用小量酒或酒精飲品，或只服用過小量藥物，都已經足以影響身體與腦部協調及駕駛能力，危及自己和其他道路使用者的安全。根據香港法例，酒後駕駛和藥後駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪最高可判囚3年、罰款2.5萬元及停牌5年，市民切勿以身試法。