中九龍幹線地盤奪命工傷　釘板管工遺求學子女　遺屬盼公司助善後

土瓜灣新碼頭街中九龍幹線地盤今早（16日）發生奪命工業意外，一名49歲尼泊爾男工在地盤隧道範圍內移走一輛升降台車時，遭後方叉車懷疑溜前撞倒，胸口重創送院不治。

據了解，死者擔任釘板管工，和妻子育有一對子女，目前正在求學階段，出事後家庭失去經濟支柱，家屬亦留意到遺體左邊頸部位置有瘀黑，未知意外經過，希望公司交代事件，以及協助處理善後事宜。



據悉，死者從事釘板行業多年，日前加入涉事公司擔任管工，月薪大約4萬元，妻子是家庭主婦，大女就讀高級文憑一年級，細仔則是中五生，一家四口租住元朗一個單位，意外發生後，家屬獲通知趕抵醫院，可惜陰陽永隔，遺體左邊頸部出現瘀黑傷痕，不排除意外造成，但公司一直未有交代意外細節。

家屬希望公司除了交代意外經過之外，更可以協助他們處理死者身後事，包括支付恩侐金等。

勞工處表示，高度關注今日（16日）上午在土瓜灣一建築地盤發生的一宗致命工作意外，意外中一名男工在建造中的隧道協助移動一部動力操作升降工作台時，被一部叉式起重車撞倒，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤使用該叉式起重車及移動涉事的動力操作升降工作台，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工，處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

多名工友在醫院提供資料協助調查。（馬耀文攝）

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，以及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金，勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

死者的個人物品。（羅敏妍攝）