「馬會」釣魚短訊呃户口資料　騙徒利用二維碼提現金　警拘1人

警方於上周四（11日）下午接到香港賽馬會職員報案，指有9名受害人，不約而同地在同日中午收到賽馬會欺詐短訊，騙徒訛稱他們的投注戶口將會受到限制，並要求受害人進入短訊中的虛假賽馬會網站輸入投注戶口資料，而虛假網站與真正賽馬會網站十分相似，受害人誤以為真，並輸入其用户資料及一次性驗證密碼，令騙徒得以操控受害人投注户口，取得户口後，騙徒的同夥則利用只有60秒的提款二維碼到多間投注站提取受害人的金錢，涉及金額12萬7千800元，當中最大一宗損失金額為2萬元。



案件涉及7名男受害人及2名女受害人，年齡介乎37至71歲。警方觀塘警區科技罪案調查組主管督察鄧智成交代案情指，警方接報後，隨即翻查相關投注站的閉路電視片段，發現一名男子多次以受害人投注帳戶的提款二維碼到多間投注站提取現金。經警方調查後，迅速鎖定一名姓王30歲男子，並在其住所埋伏，最終於昨日（15日）早上成功以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該名男子，他現正被扣留作進一步調查，鄧表示調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方觀塘警區科技罪案調查組主管督察鄧智成交代案情。（陳浩然攝）

鄧智成表示，經警方深入調查，發現騙徒犯罪過程迅速並極具組織性，由受害人取得釣魚訊息，然後在虛假網站輸入户口資料，之後騙徒安排同夥利用只有60秒的提款二維碼到多間投注站提取受害人的金錢，整個過程只有短短十多分鐘。

他續指，最初的釣魚短訊只有盜用信用卡資料，套用在手機的電子銀包內使用。隨警方不停進行執法活動，騙徒之後經已改變手法，改為向受害人訛稱他們的會員積分到期，以套取他們的個人資料，而本次案件更進化至套用受害人的投注户口，直接取得金錢。