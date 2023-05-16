收錢預訂限量模型玩具　零售商未供貨無退款　海關拘36歲男董事

海關早前接獲舉報，指一間玩具零售商涉嫌在網上社交平台銷售模型玩具時，接受一名客人付款預訂3個限量發售的模型玩具後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應有關貨品，亦沒有安排任何退款，經調查後，關員昨日（15日）以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕一名36歲懷疑涉案男子，他是該玩具零售商的男董事，案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。



海關一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款五十萬元及監禁五年。

海關呼籲商戶遵守《條例》的規定，商戶如不肯定有能力在指定或合理時間內提供合適的產品或服務，不應收取消費者預付費用。消費者於購買限量發售的產品前，應留意有關產品的供應量和供應期，包括由品牌方作出之公布，以作參考。消費者應向商譽良好的商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。