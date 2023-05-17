警破網戀詐騙家族　拘主腦及兄母等15人　租豪宅作基地呃逾2千萬

警方破獲一個家庭式營運的「網上情緣」詐騙集團，合共拘捕10男5女，當中包括1名集團男主腦及其母親、兄長等11名骨幹成員。警方指集團在沙田租用複式豪宅作為營運中心，擁有多部名貴房車及由司機接載出入，家族成員分工合作行騙，去年1月至今合共騙取154人逾2,100萬元。



網絡安全及科技罪案調查科署理警司戴子斌交代案情。（梁偉權攝）

網絡安全及科技罪案調查科署理警司戴子斌今日（17日）交代案情表示，昔日的「網上情緣」詐騙集團活躍於海外地區，並以本地或海外人士作為目標，但是次案件中的詐騙集團的營運模式較過往截然不同，他們以香港為根據地，並以家庭式的營運手法經營，其成員在集團中擔任不同的角色，分工清晰；如主腦以及同輩兄弟負責營運集團，包括進行詐騙，家族的長輩會負責保管資金，他們亦會委派身邊的情侶從旁協助，操控整個集團的主軸運作。

警方一連兩日（16日）至（17日）展開一個名為「雙極」的拘捕行動，成功瓦解該集團並搗破他們位於沙田、長沙灣、荔枝角工廈單位及住宅等多個行動據點，以涉嫌分別干犯「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪，拘捕10男5女，包括1名集團主腦及11名骨幹成員，以及3名電話儲值卡登記人，年齡介乎22至70歲。

主腦兄母、伴侶等分工合作

警方指，集團主要由43歲從事影片製作工作男子，及其任職機場地勤人員的兄長負責營運，其他家庭成員包括其母親、伴侶等則負責租屋、管理帳目、與不同受害人聯絡、操控傀儡户口等工作。行動中警方在詐騙集團的營運中心檢獲部份受害人的個人資料及入數記錄等，並檢獲2部名貴房車、3部手提或平板電腦、23部手提電話、2隻名貴手錶等，及約30萬元現金，涉及約150萬元。

$7萬月租3000呎豪宅 另租工廈製作詐騙影片

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁指，自去年4月起，涉案詐騙集團以7萬元月租一個位於沙田3000呎的複式豪宅單位作為營運中心，為了可以長時間與不同的受害人溝通，集團成員會利用有關單位作為住宅及行動據點。而中心內更設有游泳池。集團又擁有多部名貴房車，出入均由私人司機駕駛。營運中心內設有有多部閉路電視，以監察整個中心的運作，除住宅外集團亦租用位於長沙灣及荔枝角的工廈單位，用作製作詐騙影片之用。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁交代案情（梁偉權攝）

鄭澤仁指出，警方發現該詐騙集團以本地男性為主要目標，集團成員會假扮不同國籍的人士，或假扮在外地工作的香港人誘騙受害人，然後偽造故事訛稱財困、染病及繼承遺產等不同藉口，進行詐騙。鄭續指，當中涉及最大一筆的騙款逾100萬的案件中，集團成員更會指示受害人協助處理一些不明來歷轉帳，謊稱有關的轉帳可以獲得手續費，令受害人墮入陷阱。

網絡安全及科技罪案調查科督察吳柏慧（梁偉權攝）

網絡安全及科技罪案調查科督察吳柏慧稱，警方留意到近年來的網戀騙案非常猖獗，單單在今年首季已經錄得324宗案件，騙款總值逾1億8千萬港元。戴子斌重申，據香港現行法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界，市民切勿以身試法。同時，如果新結識的網友要求你付款、提供個人資料、或者利用自己的個人戶口轉帳，應該要時刻謹慎，隨時警覺，以免成為騙徒目標。