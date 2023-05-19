中港牌賓利遭警截　司機涉酒駕等4罪　同車妻子助灌水亦被捕│有片

油麻地發生醉駕及阻差辦公案件，一輛中港牌賓利房車，疑因違反交通規則被警員截查，但房車未有理會，繼續開車，再駛約500米後才因交通擠塞而停低。惟房車男司機不斷灌水，並拒絕「吹波」，同車妻子更未有理會警員阻止，協助遞水，最終兩人均被拘捕。



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男司機被捕。(黃江奇攝)

事發於凌晨零時10分，一輛掛有中港車牌的賓利豪華房車，沿新填地街右轉永星里，期間，在上址巡邏的電單車交通警員，發現該輛賓利未有依照路牌指示，由永星里橫越上海街出彌敦道，於是響號並開啟揚聲器示意停車，惟對方未有理會，警車遂尾隨追截。

賓利疑未有依路牌指示右轉，直行繼續前往另一段永星里。(黃江奇攝)

賓利沿彌敦道左轉文明里、右轉砵蘭街再左轉出窩打老道，沿途車速不高，只是未有依照警方指示停下，直到駛到窩打老道8號對開燈口時，由於前方停燈擠塞，交通警趁機閘停賓利，指令司機落車接受調查。

此時，在旁的女乘客竟向男司機遞上樽裝水，警員隨即喝止，多番指示司機不准飲水，惟兩人均無理會。司機不停灌水，女乘客繼續遞水。

根據讀者提供片段顯示，多名交通警及衝鋒隊警員，在窩打老道包圍賓利，期間兩批警員分別在司機位及乘客位喝令兩人「落車」，有警員向同僚指示「搵人拉開個女人!」，擾攘一番，最終要多名警員合力將男司機扯出車外。

現場遺下一支樽裝水。(黃江奇攝)

警方經調查後表示，被捕男司機姓鄺，66歲；女乘客姓李，46歲，二人為夫婦關係。事發時西九龍總區交通特遣隊人員於油麻地上海街及永星里交界執行職務期間，發現該車沿永星里轉入上海街後，未有按路面指示並駛過雙白線，人員遂指示司機停車接受調查，惟對方未有理會並駛離現場，最終人員於窩打老道及上海街交界截停涉事私家車，司機及乘客未有按指示下車；多次警告後，兩人下車，惟司機拒絕提供酒精呼氣測試。

據了解，司機身上有酒氣，及後在警署「吹大機」，他涉嫌「酒後駕駛」、「違反道路標記」、「妨礙警務人員執行職務」及「未能提供酒精呼氣測試樣本」被捕，女乘客亦同樣涉嫌「妨礙警務人員執行職務」被捕。