九龍城升降平台倒塌8人傷　疑正進行電影拍攝工作

九龍城發生工業意外。今日（20日）下午4時半，警方接報九龍城沙浦道38號對開，一個15米高升降平台突然倒塌，升降台上人士及貨物應聲倒下，至少8人受傷，年齡介乎32至61歲，全部人清醒，分別頭、胸及手腳等受傷，送往伊利沙伯醫院及廣華醫院救治，部份傷者送院時戴上頸箍及氧氣罩。現場消息指，消防到場救援時，8名傷者均清醒。

現場所見，涉事升降台疑倒塌向後翻，撞向後方一吊臂車，連帶車身亦向後翻車頭朝天。消防坍塌搜救專隊接報到場，以支柱固定車身。



8名傷者年齡介乎32至61歲，警方經調查後，案件列工業意外。現場消息指，消防人員於4時32分接報，其後於5分鐘後到場，當時有7名傷者在涉事升降台上，分別有撞傷、出血及不同程度骨折，另外1名傷者於到場前已由救護車送院，事件中無傷者被困。由於現場仍有另一部吊車吊起一塊遮光布，惟引擎位置被塌下的升降台壓住，因此需要先將升降台車輛移正才可將遮光布降下。勞工處人員正在場調查意外成因。

（突發事故報料區Lukkaiwing Luk圖片）

現場消息指，意外現場正進行拍攝工作，據讀者提供、昨日於意外現場拍得的圖片所見，當時最少有2升降台及1吊臂車輛在場，有工人乘升降台升至數層高，進行打燈等工作。

據讀者提供、昨日於意外現場拍得的圖片所見，當時最少有2升降台及1吊臂車輛在場，有工人乘升降台升至數層高，進行打燈等工作。 （讀者提供）

涉事升降台疑倒塌向後翻，車身亦向後翻車頭朝天。（梁偉權攝）