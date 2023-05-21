電鋸謀殺．獨家｜死者夫嘆痛苦　夫婦每晚散步　妻煲劇遲出門遇害

元朗錦壆路發生恐怖電鋸謀殺案，54歲女死者身中多刀，更慘遭毀容伏屍街頭。據悉，劉姓女死者與丈夫「球叔」為包租公婆，兩人結婚數十載，有兒有女，衣食無憂，生活美滿。據球叔稱，夫婦二人每日晚飯後都會到河畔散步，舒展筋骨，惟昨晚（20日）妻子因追看電視劇遲出門，兩人前後腳外出散步，詎料妻子會慘遭殺害，從此天人永隔。球叔對太太的遭遇深感痛心，「我哋家庭係好和諧，發生啲咁嘅（事），當然係好不幸，好痛苦啦。」



據了解，姓劉女死者與結婚數十載、人稱「球叔」的梁姓丈夫，居於距兇案現場約300米外的文苑村村屋單位，街坊指夫婦二人為包租公婆，出租貨倉、劏房等，生活無憂，而劉婦為人和善，街坊對兇案感到震驚。

《香港01》尋獲女死者丈夫球叔了解事件。他透露，每晚與太太在晚飯後，會外出到河邊散步一小時，惟昨晚太太因「煲電視劇」遲出門，他早一步外出，沒料到太太獨自行經上址時慘遇害，「兩個一齊都冇事嘅，我行第一，佢行第二，咁就出事喇」，惟現階段不宜推測妻子遇害原因，留待警方調查破案。

「梗係好難過，唔使講㗎啦」，球叔對妻子慘遭橫禍感痛心，並指自己本來家庭幸福，如今破碎，「梗係好痛苦啦，我哋家庭係好好，我哋家庭係好和諧，仔女個個都成材，出咗去搵到食，我家庭環境亦唔錯，兩餐無憂，發生啲咁嘅（事），當然係好不幸，好痛苦啦」。他又指自己回家後發現有大批警察在家中調查，並向他錄取口供，至今他仍未能見到太太遺體。

重案組人員檢走懷疑涉案電鋸調查（陳永武攝）

人員檢走懷疑屬於死者的牙齒調查（陳永武攝）

仵工將屍體抬上黑車舁送殮房（陳永武攝）

消息指死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。