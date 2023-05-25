天眼直擊 ｜石籬邨單位三度遭氣槍射入屋　少年開槍後逃去

石籬邨石寧樓一單位多次遭人用氣槍射入屋，住戶今日（25日）將閉路電視片段放上社交平台，拍得一名少年向其門口以氣槍連發數下後逃去，又指已就事件報警及通知房署。區議員林紹輝了解事件經過，指住戶已經三度遭人用氣槍滋擾，房署接報後亦有在大廈大堂及相關樓層貼通告及加強巡邏。

事主林先生向《香港01》表示，滋擾情況已經維持一至兩星期，相信涉及不只一名少年，他們將BB彈等射入其單位，自己更曾被射中，希望警方能徹查事件以免助長歪風。



根據住戶放上社交平台的閉路電視片段所見，一名身穿白衣年約10多歲的少年，慢步走向單位門外，再用一支外型疑似步槍的氣槍，射向單位的門口，其發出的聲音十分響亮；其後，該名少年馬上逃去無蹤。該名住戶表示，已就事件向警方及房屋署求助。《香港01》正向房屋署查詢事件。

事主：已維持一至兩星期 曾被BB彈射中

事主林先生向《香港01》表示，滋擾情況已經維持一至兩星期，相信涉及不只一名少年，惟不清楚他們是否上址住戶。最初一兩次林先生以為是惡作劇未有跟進，惟情況愈趨嚴重，「開頭射橡筋，之後BB彈、水彈，試過一開門成地水」。林先生指，涉事少年將BB彈等射入其單位，自己更曾被射中，但幸無大礙。

林先生希望警方能徹查事件，認為不能容忍他們的行為以免助長歪風，令其他小朋友「有樣學樣」，又指希望事件能引起街坊關注及提防。林先生又提及，房署通告稱有住戶在大廈玩水槍而並非氣槍，而且BB彈是射入其單位而非公眾位置，認為兩者差別甚大。

葵青區議會石籬北選區議員林紹輝表示，據其了解連同今次，單位已經第3次被人用氣槍滋擾，而3次事件都是在約下午5時左右發生。林指住戶事後已經在門外裝上閉路電視及向房屋署投訴；據悉，房屋署早前已在大廈大堂及相關樓層，貼上通告提醒住戶，另外亦要求保安多加巡查及在相關樓層設簽到簿。林紹輝續稱「可能係啲細路貪玩，射完一次之後，見住户又冇出聲，所以咪繼續射囉」。

警方於昨日下午6時許，接獲上址姓林住户報案，指在家中廚房工作期間，突然聽到門外有氣槍聲，於是到門外查看，但沒有發現人蹤，於是報警求助。警方接報到場，只發現門外留有BB彈，案件列「惡作劇」處理。