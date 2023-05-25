元朗斬人｜黑衣男遭刀匪追斬倒地　目擊者嚇呆﹕好得人驚

元朗今晚（25日）發生斬人案，一名年約40歲男子行經西裕街街頭時，遭多名男子追斬。有車cam片段顯示，事主在西裕街突然被兩名男子追斬，其後再多一名男子加入。事發時現場遊人如鯽，不少人見發生斬人案，隨即四散逃走。亦有網上影片可見，當時有目擊者坐在路邊椅子講電話，驚見斬人血案發生，急忙站起了解，嚇至目瞪口呆企定定；另一名目擊者亦不禁驚呼：「唔好行，唔好行，好得人驚！嘩！」



片段顯示，身穿黑衣的事主在西裕街被人追斬，逃到西裕街與金輝徑交界時，疑被其中一名黃衣刀匪斬中。事主繼續逃走，黃衣男則與另一白衣男子緊隨其後，之後再有一名黑衣疑匪從後追上。事主逃至西裕街新福星潮州打冷火鍋菜館門外，終不敵匪徒倒地，繼而再遭白衣男及兩名黑衣男連斬多刀。刀匪得逞後沿反方向逃走。現場市民驚見發生斬人案，隨即四散逃命。

事主受傷倒地，由接報趕至的救護員治理。（網上圖片）

現場消息稱，事主今晚在西菁街一間食肆用膳後，行經西裕街18號地下新福星潮州打冷火鍋菜館門外時，突然遭數名男子襲擊，被斬幾刀。事主倒在新福星菜館門外，他由救護員治理及送院後，現場地面遺下大灘血迹，一些放在路邊的紙箱等雜物亦染血。疑兇施襲後則逃到教育路登上接應車輛離去，沿路遺有血迹，懷疑兇徒亦有受傷，警員封鎖現場蒐證。